Открыт предзаказ на новый Mercedes-Benz GLE

Новый Mercedes-Benz GLE предстал впервые на Парижском автомобильном салоне в октябре 2018 г

Оформить заявку можно на специальном сайте, указав свои контактные данные, город и предпочтительного дилера.

Новый GLE изобилует инновациями. Салон стал ещё более вместительным и комфортабельным. Обладая значительно большей колёсной базой (прирост на 80 мм), новый GLE является соответственно и более просторным. Дополнительный комфорт обеспечит второй ряд сидений с полностью электрической регулировкой.

Дизайн экстерьера не только излучает внушительность и мощь, но и одновременно ставит новый рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей класса SUV. К моменту своего выхода на рынок в первом квартале 2019 г. GLE получит совершенно новую палитру двигателей, а новая система 4MATIC обеспечивает высокую маневренность на дороге и превосходную эффективность на бездорожье.

В автомобиле GLE используется мультимедийная система MBUX — Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения. Здесь на серийной основе применяются два больших дисплея с диагональю 12,3 дюйма (31,2 см) каждый, расположенные рядом друг с другом для обеспечения солидного широкоформатного изображения.

Информация комбинации приборов и мультимедийного дисплея легко читается на больших экранах высокого разрешения. Эмоциональное обыгрывание за счёт великолепной графики в высоком разрешении подчёркивает интуитивную понятность структуры управления.

На данный момент внедорожник будет представлен на российском рынке моделями GLE 300 d 4MATIC Premium по цене от 4 650 000 руб., GLE 300 d 4MATIC Sport – от 4 950 000 руб. и GLE 450 4MATIC Sport Plus – от 6 230 000 руб. Указаны рекомендованные розничные цены с НДС.