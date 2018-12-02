Штаб-квартира Škoda Motorsport переезжает в новый единый комплекс

В едином комплексе, созданном специально для подразделения, теперь располагаются все отделы Škoda Motorsport: инженерные, производственные, логистические, а также мастерская

Исследования, разработка, производство, мастерская, складские помещения, работа с прототипами, отдел логистики, офисные помещения и шоу-рум для клиентов – все это теперь располагается в едином комплексе рядом с заводом ŠKODA AUTO в Млада-Болеславе. Офисы подразделения ŠKODA Motorsport занимают площадь 1 859 квадратных метров, а еще 3 844 квадратных метров выделены под мастерские и складские зоны. Общая площадь комплекса составляет 16 400 квадратных метров.

Кристиан Штрубе (Christian Strube), член Совета директоров ŠKODA, ответственный за техническое развитие: «Благодаря новой штаб-квартире команда готова к любым задачам в будущем. Новый комплекс обеспечит еще более слаженную работу коллектива и поможет нам эффективно разрабатывать и производить гоночные автомобили, а также обеспечивать лучший сервис для наших клиентов. В прошлом году мы ставили цель реализовать более 200 автомобилей ŠKODA FABIA R5 по всему миру. И мы достигли ее: на данный момент покупателям передано 250 экземпляров этой модели. Для того, чтобы поддерживать такой темп, необходимы новые помещения. Новый комплекс станет фундаментом наших будущих успехов в автоспорте».

Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport: «Новый комплекс является лучшей демонстрацией того, насколько серьезно ŠKODA относится к автоспорту. Единое пространство поможет нам улучшить качество работы с клиентами и продолжить успех ŠKODA Motorsport по всему миру!»

В 2018 году заводская команда ŠKODA Motorsport стала победителем в командном зачете WRC 2, возглавив турнирную таблицу в четвертый раз подряд. Чемпионский титул среди экипажей в этом сезоне также получили члены команды ŠKODA – Ян Копецки и Павел Дреслер.

Кроме того, ŠKODA FABIA R5 является одной из самых востребованных гоночных моделей и регулярно занимает призовые места в ралли по всему миру. Так, например, в европейском чемпионате по ралли FIA ERC (European Rally Championship) три первых места в категории Under 28 (пилоты моложе 28 лет на автомобилях категории R5) были завоеваны на ŠKODA FABIA R5. Среди триумфаторов чемпионата – российский экипаж Николай Грязин / Ярослав Федоров, британцы Крис Ингрэм / Дейв Уитток и немецкий дуэт Фабиан Крейм / Франк Кристиан. Кроме того, в этом году 17 национальных чемпионатов по ралли были выиграны экипажами на ŠKODA FABIA R5.