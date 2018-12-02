На заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпущено 350 000 автомобилей

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпущено 350 000 автомобилей
Декабрь 02 21:05 2018

 Юбилейной моделью стал новый Nissan X-Trail ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Yandex

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 171 л.с. в сочетании с обновленной бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT, специально перенастроенной для российского рынка. В комплектации есть адаптивные светодиодные фары AFS, система Yandex.Авто с 8” сенсорным цветным дисплеем, интеллектуальная система остановки перед препятствием Forward Emergency Braking, полный пакет «зимних» опций (обогрев руля, сидений спереди и сзади, зеркал и лобового стекла), а также электропривод двери багажника с системой hands free и многое другое.

Nissan X-Trail

Генеральный директор завода Nissan, Игорь Бойцов, поздравил сотрудников компании с выходом юбилейной модели, а также отметил важность этого события для истории развития Nissan в России: «В октябре 2017 года завод отметил выпуск 300 000 автомобиля, и сегодня, почти через год, мы выпустили уже 350 000. Это значит, что производство выходит на ежегодный, рекордный в своей истории объем производства в 50 000 автомобилей в год. Мы очень рады тому, что завод наращивает объем выпуска и подтверждает свою готовность развиваться и достигать новых высот в автомобилестроении!»

Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail стал более технологичным, комфортным и безопасным. Поэтому начало производства новинки в Санкт-Петербурге было также ознаменовано внедрением многочисленных изменений на заводе и установки нового оборудования. Кузовной цех был существенно доработан: сварочное оборудование было модернизировано, была внедрена дополнительная система лазерных датчиков — она позволяет полностью исключить ошибки, возникшие из-за человеческого фактора, делая производство максимально выверенным и точным.

Nissan X-Trail

В цехе литья пластиковых комплектующих были введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины, которая позволяет проделывать отверстия в пластике с ювелирной точностью. Для подтверждения идеальной геометрии всей выпускаемой продукции также были закуплены специальные измерительные стенды. Роботы автоматического нанесения мастики на кузов получили обновленное ПО для улучшения шумоизоляции.

Nissan X-Trail

Производство автомобилей на заводе Nissan началось в 2009 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге локализованы 3 популярные модели бренда – X-Trail, Qashqai и Murano. В 2017 на заводе Nissan было собрано 45 847 автомобилей, что на 26% превысило результат 2016 года. В октябре прошлого года была введена вторая смена, и на заводе появилось 457 новых рабочих мест. За 11 месяцев 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено 51 497 кроссоверов Qashqai,X-Trail и Murano, что на 27% превышает прошлогодний результат аналогичного периода.

В августе 2018 года завод Nissan получил престижную премию «Предприятие года» в номинации «Промышленный лидер Санкт-Петербурга» и возглавил рейтинг самых динамичных предприятий СЗФО по совокупному приросту выручки, капитала и резервов в отрасли «Производство автотранспортных средств».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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