На заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпущено 350 000 автомобилей

Юбилейной моделью стал новый Nissan X-Trail ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Yandex

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 171 л.с. в сочетании с обновленной бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT, специально перенастроенной для российского рынка. В комплектации есть адаптивные светодиодные фары AFS, система Yandex.Авто с 8” сенсорным цветным дисплеем, интеллектуальная система остановки перед препятствием Forward Emergency Braking, полный пакет «зимних» опций (обогрев руля, сидений спереди и сзади, зеркал и лобового стекла), а также электропривод двери багажника с системой hands free и многое другое.

Генеральный директор завода Nissan, Игорь Бойцов, поздравил сотрудников компании с выходом юбилейной модели, а также отметил важность этого события для истории развития Nissan в России: «В октябре 2017 года завод отметил выпуск 300 000 автомобиля, и сегодня, почти через год, мы выпустили уже 350 000. Это значит, что производство выходит на ежегодный, рекордный в своей истории объем производства в 50 000 автомобилей в год. Мы очень рады тому, что завод наращивает объем выпуска и подтверждает свою готовность развиваться и достигать новых высот в автомобилестроении!»

Новый Nissan X-Trail стал более технологичным, комфортным и безопасным. Поэтому начало производства новинки в Санкт-Петербурге было также ознаменовано внедрением многочисленных изменений на заводе и установки нового оборудования. Кузовной цех был существенно доработан: сварочное оборудование было модернизировано, была внедрена дополнительная система лазерных датчиков — она позволяет полностью исключить ошибки, возникшие из-за человеческого фактора, делая производство максимально выверенным и точным.

В цехе литья пластиковых комплектующих были введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины, которая позволяет проделывать отверстия в пластике с ювелирной точностью. Для подтверждения идеальной геометрии всей выпускаемой продукции также были закуплены специальные измерительные стенды. Роботы автоматического нанесения мастики на кузов получили обновленное ПО для улучшения шумоизоляции.

Производство автомобилей на заводе Nissan началось в 2009 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге локализованы 3 популярные модели бренда – X-Trail, Qashqai и Murano. В 2017 на заводе Nissan было собрано 45 847 автомобилей, что на 26% превысило результат 2016 года. В октябре прошлого года была введена вторая смена, и на заводе появилось 457 новых рабочих мест. За 11 месяцев 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было произведено 51 497 кроссоверов Qashqai,X-Trail и Murano, что на 27% превышает прошлогодний результат аналогичного периода.

В августе 2018 года завод Nissan получил престижную премию «Предприятие года» в номинации «Промышленный лидер Санкт-Петербурга» и возглавил рейтинг самых динамичных предприятий СЗФО по совокупному приросту выручки, капитала и резервов в отрасли «Производство автотранспортных средств».