Во Владивостоке открыли завод по выпуску двигателей Mazda

Во Владивостоке открыли завод по выпуску двигателей Mazda
Сентябрь 11 21:07 2018

На торжественной церемонии запуска нового производства присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

На территории опережающего развития «Надеждинская» расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Мощность нового завода рассчитана на 50 тыс. бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G в год.

Источник напоминает, что в настоящее время во Владивостоке ведётся выпуск седанов Mazda 6, а также кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9.

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MazdaВладивостокпроизводство двигателей
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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