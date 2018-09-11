Во Владивостоке открыли завод по выпуску двигателей Mazda

На торжественной церемонии запуска нового производства присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

На территории опережающего развития «Надеждинская» расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Мощность нового завода рассчитана на 50 тыс. бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G в год.

Источник напоминает, что в настоящее время во Владивостоке ведётся выпуск седанов Mazda 6, а также кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9.