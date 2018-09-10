Новый электрогрузовик Tesla Semi заметили на тестах в США

Однако публичные тесты грузовика продолжаются в городах США.
Электрическая новинка от компании Tesla уже доступна для предзаказа – стоимость базовой комплектации, способной проехать 480 км без подзарядки, стартует со $150 тысяч. Помимо базовой, доступна версия Tesla Semi, проезжающая 800 км на одном заряде, цена которой составит $180 тысяч и особая лимитированная модель Founder Series за $200 тысяч, пишет источник.
Напомним, что первый электрический грузовик компании Tesla Semi оснащается четырьмя электродвигателями, которые позволяют ему разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд в пустом, и за 20 секунд – в загруженном состоянии.
Кроме того, на грузовике будет установлена последняя версия автопилота от Tesla, которая в аварийных ситуациях позволит автомобилю совершать автоматическое торможение без участия водителя, также компания гарантирует ресурс трансмиссии Tesla Semi на уровне 1,6 млн км, что соответствует примерно 40 кругосветным путешествиям.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.