Новый электрогрузовик Tesla Semi заметили на тестах в США

Новый электрогрузовик Tesla Semi заметили на тестах в США
Сентябрь 10 16:07 2018

Концепт электрической фуры Tesla Semi представили ещё в прошлом году, а в продажу он должен поступить лишь в 2020 году

Однако публичные тесты грузовика продолжаются в городах США.

Электрическая новинка от компании Tesla уже доступна для предзаказа – стоимость базовой комплектации, способной проехать 480 км без подзарядки, стартует со $150 тысяч. Помимо базовой, доступна версия Tesla Semi, проезжающая 800 км на одном заряде, цена которой составит $180 тысяч и особая лимитированная модель Founder Series за $200 тысяч, пишет источник.

Напомним, что первый электрический грузовик компании Tesla Semi оснащается четырьмя электродвигателями, которые позволяют ему разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд в пустом, и за 20 секунд – в загруженном состоянии.

Кроме того, на грузовике будет установлена последняя версия автопилота от Tesla, которая в аварийных ситуациях позволит автомобилю совершать автоматическое торможение без участия водителя, также компания гарантирует ресурс трансмиссии Tesla Semi на уровне 1,6 млн км, что соответствует примерно 40 кругосветным путешествиям.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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