Электромобили обяжут оснащать звуковыми устройствами

Для безопасности пешеходов с 1 июля 2019 года вступает в силу закон об электромобилях: автомобили должны издавать шум на скорости менее 20 км/ч

С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу закон об электромобилях: они должны будут шуметь при движении со скоростью ниже 20 км/ч. На это обратило внимание The Verge.

Автомобили будут издавать шумы громкостью не менее 56 децибел, чтобы предупреждать пешеходов, велосипедистов и других источников движения о своём приближении.

Так как в электромобилях нет двигателей внутреннего сгорания, они двигаются почти неслышно на маленьких скоростях. При этом на высокой скорости звуковые обозначения машинам не нужны: тогда издается шум от шин и аэродинамический шум. Особенные проблемы электромобили создают пешеходам с проблемами зрения, отмечает The Guardian.

В 2018 году власти США доработали аналогичные правила для электромобилей: они должны будут специально шуметь на скорости около 30 км в час. Закон должен окончательно вступить в силу в 2020 году, пишет Reuters.

Собственные звуки для беспилотников уже придумали в Jaguar, BMW и Nissan, напоминает New Atlas.

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