Каршеринг не помогает окружающей среде

Число автомобилей продолжает расти

Вопреки распространенному мнению каршеринг не помогает снизить число автомобилей и связанные с ними токсичные выбросы. Такие выводы содержатся в исследовании, подготовленном учеными из двух немецких институтов. Из него следует, что лишь незначительный процент клиентов каршеринговых сервисов отказывается от собственного автомобиля, а в целом же число машин растет.

Исследователи Института экологии во Фрайбурге и Института социально-экологических исследований во Франкфурте пришли к выводу, что совместное пользование автомобилем — каршеринг — не способствует улучшению экологической ситуации. Распространено мнение, что каршеринг помогает снизить вредные выбросы и улучшить ситуацию на дорогах, так как вместо того чтобы покупать собственные автомобили, люди будут пользоваться машинами лишь при необходимости, поэтому число авто снизится. Однако, согласно исследованию, из-за каршеринга количество машин только растет.

Авторы исследования, которое было профинансировано германским Министерством окружающей среды, в течение нескольких лет изучали деятельность каршерингового сервиса Car2Go в Кельне, Штутгарте и Франкфурте. В период с 2013 по 2017 год они провели четыре опроса среди тысяч клиентов сервиса и сравнили их ответы с ответами людей, не пользующихся такими сервисами. Лишь 2,6% пользователей Car2Go отказались от собственного автомобиля, при этом на улицах появилось намного больше машин сервиса, чем было продано его пользователями.

Кроме того, некоторые клиенты Car2Go за этот период приняли решение о покупке собственного автомобиля. Исследователи зафиксировали «существенный — от 3% до 15% — рост числа владельцев автомобилей в регионе, где проводилось исследование».

Более того, клиенты каршерингового сервиса покупали автомобили даже чаще, чем остальные жители региона. Также в исследовании есть вывод о том, что токсичные выбросы не снижаются вследствие совместного пользования автомобилями, даже несмотря на то что часть машин, закупаемых Car2Go, электрические.

Авторы доклада все же считают, что каршеринг может способствовать сокращению числа автомобилей, но лишь в сочетании с другими мерами — например, ростом цен на парковку, а также расширением пространств для пешеходов и велосипедистов в центре городов.

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