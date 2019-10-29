Выставка «Вездеходер» на Красной Пресне впервые открыла свои двери

В Экспоцентре на Красной Пресне состоялась выставка «Вездеходер» на одной площадке с выставкой «Мотозима»

В преддверии зимнего сезона выставка «Вездеходер» презентовала своим посетителям технику для активного отдыха, которой подвластно любое бездорожье. Для вездеходов не существует преград вне зависимости от грунта и погоды, эти машины способны отправиться в любую точку на карте и выдержать серьезные нагрузки – именно поэтому они сыскали большую популярность у тех, кто готов покорить те места, где нет дорог.

«Вездеходер» показал лучшую вездеходную технику и новинки от производителей. На стенде компании «Пелец» был представлен гусеничный вездеход-амфибия «Пелец Мини» уже успевший сыскать свою популярность, а также новинки 2019 года мотобуксировщик «Аляска» и снегоболотоход «Пелец Транспортер». Московский завод «Сапфир», входящий в состав АО «Швабе», презентовал вездеход Terranica Dreamtrack с двухлитровым турбодизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Завод ЗИД показал специальное транспортное средство снегоболотоход «Бархан», который можно было проверить в действии на уличной площадке – он оснащен сверхнадежным 200-кубовым двигателем с жидкостным охлаждением, который помогает разгоняться до 40 км/ч, а также мототрансформер МТР-2 «Вьюга», предназначенный для передвижения по акватории замерзших рек и водоемов, по снегу в лесу или протоптанным снежным путям со скоростью до 25 км/ч.

Сенсационной новинкой стал вездеход Алексея Гарагашьяна, представивший впервые свой вездеход AG 20. В новом вездеходе большое внимание было уделено комфорту пассажиров, ведь теперь вместимость машины составляет до 11 человек, включая спальные места. Алексей Гарашьян также презентовал свою новинку на сцене и поделился опытом грандиозной экспедиции «На Восток».

В рамках мероприятия посетители могли также видеть «боевые» вездеходы, которые уже ни раз подвергались проверке на прочность, а также большое разнообразие снегоходов от компаний Stels, Polaris, BRP, Yamaha и других. На выставке была представлена вся необходимая экипировка и комплектующие. Кроме того, фестиваль скорости «Байкальская миля» показал самый быстрый автовездеход России БАГГИ FunCruiser2000 SuperSport-R, который установил рекорд скорости на льду 169,16 км/ч.

Выставка «Вездеходер» состоялась впервые и сумела передать атмосферу тех путешествий и экспедиций, в которых сплетаются смелость людей и мощь техники. Ведь именно благодаря таким людям, техника достигает своих предельных показателей, а мир встречает самые неожиданные первооткрытия.