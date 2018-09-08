Во Франкфурт запретили въезд старым дизельным автомобилям

В одном из крупнейших немецких городов с подачи активистов административный суд запретил эксплуатацию старых дизельных и бензиновых автомобилей

Франкфуртские активисты, сетующие за охрану окружающей среды и снижение вредных выбросов, добились запрета на въезд дизельных автомобилей в центр города. Это без сомнений является очередным следствием исторического теперь «Дизельгейта», после которого западная общественность ополчилась на дизельные двигатели в легковых автомобилях, сообщил источник.

Решение о запрете на въезд в центр Франкфурта касается старых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, которые соответствуют нормам Евро-4 и старше, а также бензиновых автомобилей, отвечающих стандартам Евро-1 и Евро-2. Запрет вступит в силу с февраля 2019 года. Решение было принято в административном суде. Эксперты подсчитали, что такие ограничения затронут приблизительно четверть франкфуртских автомобилей. А в сентябре 2019 года запрет планируют расширить также на дизельные авто, отвечающие нормам Евро-5.

К тому же, такое решение вписывается в глобальную стратегию снижения эксплуатации личного транспорта в крупных европейских городах. Власти Франкфурта планируют расширить автопарк электрических городских автобусов и разместить за чертой города дополнительные парковки, на которых жители смогут оставить свои автомобили и отправиться в центр с помощью городского электротранспорта.