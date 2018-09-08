Toyota объявила отзыв более миллиона гибридов

Опасность возгорания проводки грозит хэтчбеку Toyota Prius и гибридной версии кроссовера Toyota C-HR

Часть жгута проводов, подключённого к блоку управления силовой установкой, может соприкасаться с крышкой этого блока. В таком случае проводка со временем будет перетираться и нагреваться. Вероятны короткое замыкание и возгорание. Как сообщает агентство Bloomberg, реальных пожаров не было, но один инцидент с задымлением зафиксирован. Глобальная отзывная кампания касается хэтчбека Toyota Prius и гибридной версии кроссовера Toyota C-HR. Под подозрением оказалось 1,03 млн машин, произведённых с июня 2015 года по май 2018-го.

Наибольшая часть пострадавших машин, 554 000 штук, была продана в Японии, 192 000 — в США, остальные нашли покупателей в других странах. Сервисмены проверят проводку и либо заменят жгут новым, с защитной втулкой, либо хорошенько изолируют старый. У нас отзыв 226 Приусов, произведённых с первого августа 2016 года по восьмое мая 2018-го, будет объявлен Росстандартом, когда сервисные центры смогут его провести. Сейчас идёт активная подготовка.

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