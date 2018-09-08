Первый серийный российский автомобиль выставлен на продажу

На сайте Avito появилось объявление о продаже первого российского серийного автомобиля — кабриолета «Руссо-Балт» С-24/30 за два миллиона долларов

Модель, впервые выехавшая на дороги Российской империи 26 мая 1909 года, стала родоначальником всего семейства «Руссо-Балтов» и одной из самых популярных машин серии, сообщает источник. Цена автомобиля, пробег которого не превышает 1000 км, составляет 140 миллионов рублей (без малого 2.040.000 долларов в пересчете по нынешнему курсу).

«Руссо-Балт» С-24/30 оснащался 4,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, максимальная мощность которого составляла 30 л.с., и трехступенчатой коробкой передач. Картер агрегата и трансмиссию отливали из алюминия. Свое первое путешествие по маршруту Рига — Санкт-Петербург автомобиль совершил за восемь часов. Оснащение «Руссо-Балта» включало отделку салона натуральной кожей, электрические фары, деревянные ящики для инструмента, тент и лобовое стекло (последнего не было на первых версиях машины)