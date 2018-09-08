Новые правила временного ввоза машин в Россию спровоцировали очереди на границе

Новые правила временного ввоза машин в Россию спровоцировали очереди на границе
Сентябрь 08 18:01 2018

Сюрприз для иностранцев — в действие вступили новые правила временного ввоза автомобилей в Россию

Правило «один человек – одна машина» стало настоящим сюрпризом для многих иностранцев, попытавшихся въехать на автомобиле на территорию РФ и ЕАЭС (Евразийского экономического союза) после 4 сентября. Больше всего пострадали всевозможные коммерческие организации, чьи сотрудники пользуются лизинговыми машинами – теперь лишь одна из них может въехать в нашу страну бесплатно, а за остальные придется уплатить залог в размере полноценного таможенного сбора, который может достигать сотен тысяч рублей.

При выезде из страны деньги вернут, но, разумеется, на месте таких крупных сумм у большинства водителей корпоративных машин с собой не было, что и спровоцировало многочасовые очереди на границе, в частности на российско-эстонской.

Ограничение введено для того, чтобы автомобили иностранцев не оседали в России, не участвовали в незаконных коммерческих сделках, не разбирались на запчасти и т.д. После того, как одна «бесплатная» машина покинет нашу страну, собственник получает право бесплатно въехать на другой, но если хочется держать в России две и более машин одновременно, то придется смириться с необходимостью оставлять крупный залог таможенникам. Если денег нет, то придется либо пересекать границу пешком, оставив автомобиль за пределами РФ/ЕАЭС, либо возвращаться домой…

Кроме того, сотрудники Федеральной таможенной службы отныне имеют право останавливать машины в приграничных зонах в отрыве от инспекторов ДПС с целью проверки соблюдения таможенного законодательства, пишет источник.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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