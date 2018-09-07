В России впервые представлен гибридный внедорожник XC90 T8 Twin Engine и его люксовая версия Excellence

На пресс-конференции в Москве был сделан первый шаг на пути к электрификации модельного ряда Volvo в России

Шведский автопроизводитель представил подзаряжаемый от электросети внедорожник XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine. Автомобиль был показан в эксклюзивной четырёхместной версии Excellence.

Глобальная стратегия электрификации Volvo

В 2017 году производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars первым в автоиндустрии объявил о намерении полностью электрифицировать свой модельный ряд. Начиная с 2019 года, каждая новая модель Volvo будет иметь электромотор и производиться как минимум в одной из трёх версий: полностью электрический автомобиль, мягкий гибрид (mild hybrid) или подключаемый гибрид (plug-in hybrid).

Согласно стратегии шведского автопроизводителя, к середине следующего десятилетия чистые электрокары будут составлять 50% от общего объёма продаж Volvo Cars. К 2025 году треть объёма продаж также будут составлять модели с автономным режимом вождения, а его половину – автомобили по подписке.

«К 2025 году Volvo Cars рассчитывает продать 1 миллион электрифицированных автомобилей, включая полностью электрические модели и гибриды. Покупатели все чаще интересуются электромобилями, и мы хотим соответствовать текущим и будущим потребностям наших клиентов. Поэтому мы приняли решение прекратить производство моделей исключительно с двигателями внутреннего сгорания», – рассказал на пресс-конференции в Москве старший вице-президент Volvo Car Group по региону EMEA Лекс Керссемакерс (Lex Kerssemakers).

Революционная стратегия электрификации шведского автопроизводителя получила в 2017 году признание в докладе Глобального Договора ООН, в котором был отмечен вклад компании и её первого лица – Хокана Самуэльссона – в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Электрификация модельного ряда Volvo в России

«Volvo Car Russia планирует придерживаться глобальной стратегии электрификации Volvo. Это означает, что в будущем мы будем постепенно переходить от автомобилей исключительно с ДВС к мягким гибридам, не требующим наличия зарядной инфраструктуры. Но уже сегодня мы готовы предложить клиентам наш самый высокотехнологичный внедорожник XC90 T8 Twin Engine. Этот автомобиль может использоваться и как чистый электрокар для поездок по городу, и как экономичный гибридный автомобиль для дальних путешествий», – заявил на пресс-конференции Майкл Мальмстен (Mikael Malmsten), президент и генеральный директор Volvo Car Russia.

Volvo XC90 T8 Twin Engine – гибридный внедорожник, оснащённый бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. Инновационная силовая установка делает из более чем двухтонного внедорожника динамичный городской автомобиль.

Двухлитровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E (320 л. с. / 400 нМ) вкупе с электромотором (87 л. с. / 240 нМ) достигают суммарной мощности в 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет XC90 T8 Twin Engine разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,5 л на 100 км, что делает XC90 T8 Twin Engine одним из самых эффективных внедорожников с точки зрения соотношения мощности и экономичности.

Рекомендованные розничные цены на Volvo XC90 T8 Twin Engine начинаются от 5 469 000 руб.



На пресс-конференции в Москве XC90 T8 Twin Engine был представлен в самой люксовой версии Excellence. Эта эксклюзивная четырёхместная версия модели XC90 ориентирована на клиента, который передвигается в автомобиле с водителем.

Салон отличается изысканной отделкой из натуральной кожи Nappa и дерева высококачественных сортов. Во втором ряду установлены два кресла с широким набором персональных настроек (массаж, вентиляция и др.). Пассажиры могут воспользоваться выдвигаемым сенсорным экраном, складными столиками, холодильником, отделением для бутылки и бокалов, подстаканником с функцией подогрева и охлаждения, а также хрустальными бокалами ручной работы от шведской компании Orrefors.

Рекомендованные розничные цены на самый роскошный автомобиль в модельной линейке Volvo начинаются от 8 510 000 руб.