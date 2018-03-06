Райдшеринг покоряет Амстердам 17

ViaVan, совместное предприятие подразделения Mercedes-Benz Vans и компании Via, начинает обслуживание в Амстердаме.

Таким образом, голландская столица стала первым европейским городом, где станет доступна эта экономичная и надежная альтернативная услуга мобильности. Благодаря инновационным технологиям, позволяющим объединять маршруты, пассажиры с похожими или одинаковыми направлениями путешествуют вместе без длительных переходов и задержек.

В сентябре прошлого года подразделение Mercedes-Benz Vans и Via, стартап из Нью-Йорка, создали совместное предприятие ViaVan с целью запустить райдшеринг в Европе и предложить его в качестве дополнения к существующим транспортным возможностям. Другие города, как Берлин и Лондон, должны последовать примеру, где эта услуга будет запущена в зависимости от окончательных договоренностей.