Райдшеринг покоряет Амстердам
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Райдшеринг покоряет Амстердам
Март 06 12:07 2018

ViaVan, совместное предприятие подразделения Mercedes-Benz Vans и компании Via, начинает обслуживание в Амстердаме.

Таким образом, голландская столица стала первым европейским городом, где станет доступна эта экономичная и надежная альтернативная услуга мобильности. Благодаря инновационным технологиям, позволяющим объединять маршруты, пассажиры с похожими или одинаковыми направлениями путешествуют вместе без длительных переходов и задержек.

В сентябре прошлого года подразделение Mercedes-Benz Vans и Via, стартап из Нью-Йорка, создали совместное предприятие ViaVan с целью запустить райдшеринг в Европе и предложить его в качестве дополнения к существующим транспортным возможностям. Другие города, как Берлин и Лондон, должны последовать примеру, где эта услуга будет запущена в зависимости от окончательных договоренностей.

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Mercedes-Benz VansViaViaVanАмстердамрайдшеринг
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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