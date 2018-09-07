ГАИ оштрафовала мотоциклиста, который готовил шашлыки в коляске «Днепра»

Они установили личность автора видео и вызвали его в здание ГАИ на разбирательства.
В КоАП Республики Беларусь запрещено мотоциклистам ездить на заднем колесе и отпускать руль во время движения. Но, кажется, про приготовление шашлыков на мотоцикле они умалчивают.
— Честно говоря, когда видео стало набирать обороты, у меня появилось предчувствие, что мне вскоре позвонят из ГАИ. Так оно и произошло, — прокомментировал ситуацию AutoGrodno.by мотоциклист Александр.
В здании ГАИ инспекторы еще раз просмотрели видео вместе с Александром и указали ему на все нарушения Правил дорожного движения, допущенные в центре Гродно.
На недавних выходных веселые друзья собрали мангал, который легко устанавливается на коляску мотоцикла, закупили продукты и отправились угощать других мотоциклистов на правонабережную. Затем о вечернем отдыхе было смонтировано видео:
При этом ребята отмечали, что возили с собой огнетушители и даже аптечку. Но сейчас это не имеет никакого значения.
«Водитель мотоцикла «Днепр» установлен и за допущенные в центре Гродно нарушения Правил дорожного движения привлечен к ответственности. Соответствующие постановления вступили в силу с момента вынесения», — сообщает пресс-служба ГАИ Гродно.
Александр подтвердил всю серьезность ситуации, но на вопрос, за какие именно нарушения он привлечен и в каком объеме — от комментариев воздержался.
C 2014 года www.amsrus.ru
Вы вошли как Алексей Буряк. Выйти?
Comment:*