Бум электрических кроссоверов: Mercedes, Audi и BMW

Mercedes-Benz, Audi и BMW практически одновременно заговорили о выпуске своих электрокроссоверов, каждую из машин назвав «убийцей Тесла»

И если раньше в это понятие вкладывался смысл, что новый электромобиль способен конкурировать с самым известным в мире авто на электротяге, то сегодня это прозвище уже звучит архаично. С момента создания первой Теслы прошли годы. За это время на рынке появилось множество электромобилей, и пора бы уже не состязаться с Теслой, а вырабатывать собственный стиль и технологии.

Но, похоже, в данном случае Mercedes-Benz и BMW, называя свои электрокроссоверы «убийцами Теслы», скорее всего, бросили вызов не Илону Маску, а Audi, электрический внедорожник которого уже отправился в серийное производство.

О том, что у Audi стартовал процесс массового производства электрокроссовера e-tron quattro, стало известно пару дней назад. Вероятно, известие об этом серьезно испортило настроение и Mercedes-Benz и BMW, которые собираются выпускать свои варианты электрокроссоверов не ранее 2019-2020 годов.

Эти видимые сигналы конкурентной борьбы между тремя сильнейшими автоконцернами ярко демонстрируют факт того, что крупные компании уже не в силах игнорировать запрос рынка на электрические кроссоверы. Эту потребность не смогла удовлетворить Tesla Model X, а вот у Audi с ее e-tron quattro это может получиться, пишет источник.