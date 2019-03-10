Первый и последний серийный автомобиль из Новой Зеландии: тест ЗР

Модель Trekka – первый и последний серийный автомобиль из Новой Зеландии

Модель Trekka собирали за океаном в 60-х годах прошлого века на агрегатах Шкоды. В Европе таких машин всего шесть, и с одной из них близко познакомился «За рулем».

Небогато же жили новозеландские фермеры в 1960‑е годы! Даже не знаю, с чем сравнить этот автомобиль. Похож немного на Land Rover, - он «британцу» словно двоюродный брат, чье детство было тяжелым и голодным. Аскетизмом интерьер (салоном это назвать сложно) напоминает наш ГАЗ‑69. Но в советском «козлике» читается прочность и даже некая монументальность, здесь же всё какое-то несерьезное — словно пародирующее стиль «насто­ящих» автомобилей.

Впрочем, первое впечатление иногда обманчиво. На поверку ничего особо хлипкого в машине не оказалось. Однако при всей внешней похожести на внедорожник эта машина вовсе другой породы: привод-то задний. Вот такой необычный довелось встретить автомобиль — первый серийный в Новой Зеландии! И, кстати, последний.

Секрет хребтовой рамы

Лишь внимательный взгляд поймает «предательские» детали — колпаки на колесах и руль с эмблемой марки Skoda. Впрочем, они лишь дополнительно запутывают дело. На машине написано Trekka, иных эмблем нет, и какое отношение чешская (а в 1960‑х — чехословацкая, да еще и социалистическая) марка имеет к далекой Новой Зеландии, знает лишь очень искушенный любитель экзотических древностей.

Знакомые черты поклонники старых Шкод при внимательном рассмотрении найдут и внутри: тот самый руль, некоторые приборы. А вот если заглянуть под машину, всё встанет на свои места. Хребтовая трубчатая рама и спрятанный в нее карданный вал, независимая подвеска всех колес, спереди пружинная, сзади на поперечной рессоре, - прямые улики, подтверждающие причастность чехов к этой смешной, квадратной новозеландской машине.

Чешская внешнеторговая организация Motokov (аналог нашего Автоэкспорта) после Второй мировой старательно и довольно успешно искала по всему миру рынки сбыта автомобилей Skoda. Еще в 1950‑е годы добралась до далекой Новой Зеландии, где в 1965 году чехи продали полсотни, а в 1966‑м — уже 447 машин. Немного, конечно, но ведь рынок на краю света был невеликий и очень небогатый.

Законодательство Новой Зеландии не способствовало ввозу импортных автомобилей, облагая их высокими пошлинами и налогами. Но в законах была, как водится, прореха: так называемые сельскохозяйственные машины, производимые на территории страны, налогом не облагались. За это и уцепилась небольшая компания Motor Lines.

Потом, конечно, были разговоры, что фирма стащила идею у некой другой. Ну, не такая уж премудрая была идея! А главное — в результате родилась вот такая Trekka на простом, недорогом, но вполне приличном по тем временам шасси чехословацкой Шкоды.

Основной завод этой фирмы в богемском городе Млада-Болеслав уже выпускал в те годы заднемоторную модель Skoda 1000 MB с несущим кузовом. Такие машины в Новой Зеландии продавались хуже, нежели представительницы предыдущего поколения, на хребтовой раме. Но на филиальных предприятиях во Врхлаби и Квасинах производство универсала Skoda Octavia и родственных ему грузопассажирских автомобилей семейства 1201 продолжали.

За дизайн новозеландского автомобиля отвечали Джордж Тейлор и чех Йозеф Велебны, который участвовал в создании седана Skoda 1000 МВ. Конечно, у них хватило бы фантазии и таланта на нечто более оригинальное и элегантное, но перед ними поставили задачу создать дешевый, максимально простой в полукустарном производстве и ремонте автомобиль для непритязательных фермеров.

Кузовá местного производства ставили на шасси Skoda Octavia c колесной базой 2166 мм. Мотор рабочим объемом 1,2 литра развивал 47 л.с. Четырехступенчатая коробка передач стандартная, главную пару для новозеландского фермерского «чуда» увеличили. Дорожный просвет Трекки — 190 мм, как у многих современных кроссоверов.

На основе нехитрой конструкции разработали несколько модификаций с брезентовой и жесткой крышами, пикап и грузопассажирские машины с числом мест от двух до восьми.Мне довелось познакомиться с самой «богатой» версией — восьмиместной, по компоновке аналогичной нашему ГАЗ‑69.

Trekka — представитель совсем другого автомобильного мира. Вспомним, какие модели появились на свет в 1966 году. Lamborghini Miura и Toyota Corolla, Fiat 124 и Volvo 140. Наконец, наш ЗАЗ‑966, тоже не самый плохой по тем временам автомобиль. Но Новая Зеландия в те годы — почти Земля Санникова, особенно в автомобильном смысле.

Производство первой местной серийной машины начали 2 декабря 1966 года, а готовые автомобили поступили к покупателям уже в следующем году.

Проще простого

Разгоняется машинка довольно резво: 47 л.с. на 980 кг снаряженной массы — весьма неплохо, особенно по меркам 1960‑х. Наш ГАЗ‑69 массой за полторы тонны обладал 55‑сильным мотором. Низшие передачи — короткие, мотор надрывается, едва посильнее нажмешь педаль газа, и требует перехода на следующую передачу. На третьей Trekka едет вполне уверенно даже на скорости километров тридцать в час.

Интерьер — царство аскетизма. Металлические панели, украшенные лишь скромными приборами. Спартанские, довольно жесткие «стульчики», обитые самым простецким, какой, вероятно, только можно было найти на краю света, кожзамом. Сдвижные стёкла в дверях. Зато есть электрические стеклоочистители и даже печка. Не знаю, насколько эффективно она обогревает такую «будку» зимой, но с любой печкой уж точно лучше, чем без нее.

А вот плавностью хода Trekka откровенно превосходит внедорожники тех лет с их жесткой подвеской, заставляющий прыгать и автомобиль (особенно если он недостаточно загружен), и его обитателей. Подвеска у Трекки легковая — независимая, вполне комфортная, умело смягчающая дорожные неровности. И в этом есть некоторый диссонанс.

Внешне Trekka напоминает внедорожник и провоцирует ехать смелее. В том числе туда, куда ей путь заказан. Дорожный просвет вполне приличный, но привод-то задний, да и характеристики двигателя и трансмиссии не способствуют штурму косогоров, тем более — насто­ящего бездорожья.

Это поняли и новозеландские фермеры, особенно когда пошли дожди. В качестве опции им смогли предложить лишь дифференциал повышенного трения. Лучше, чем ничего! Он, конечно, увеличивал возможности автомобиля, но несильно. И всё же, согласитесь, хоть и простенькая, но вместительная, экономичная и недорогая машина куда лучше гужевой повозки!

Куда подальше

В 1967 году продали 708 автомобилей, в следующем году отметили выпуск 1000‑го. По европейским меркам — крохи, но для маленькой и небогатой Новой Зеландии очень неплохо. Производители задумались даже об экспорте. Не в Европу, конечно, и уж точно не в США. Первые машины отправили на Фиджи и тут же решили попытать счастья на более емком рынке — в соседней Австралии. Заключили договор, в соответствии с которым 720 новозеландских машин можно было продать беспошлинно в обмен на столько же проданных в Новой Зеландии австралийских автомобилей марки Holden (эта компания давно принадлежала концерну GM). Но австралийцы были зажиточнее и требовательнее соседей и купили лишь чуть более ста автомобилей Trekka. Несколько экземпляров ушло в Индонезию, пять машин в качестве санитарок с группой новозеландских врачей отправили в Южный Вьетнам, воевавший в ту пору с Северным.

Производство продолжали до 1972 года. Мир менялся даже в Новой Зеландии, и столь простенькие автомобили вызывали у покупателей всё меньше интереса. Вдобавок в Чехословакии выпуск шасси с хребтовой рамой окончательно прекратили — и монтировать новозеландские кузовá стало попросту не на что.

Trekka так и осталась единственным в истории серийным автомобилем Новой Зеландии.С тех пор там делали лишь мелкосерийные спортивные машины — как правило, в виде комплектов для сборки.

Кто бы мог представить тогда, что Trekka через четыре десятилетия будет вызывать интерес коллекционеров, а самые настойчивые из них даже повезут сохранившиеся экземпляры на реставрацию в Европу! Сейчас, по сведениям историков фирмы Skoda, в Старом Свете всего шесть таких автомобилей. С одним из них, выпущенным в 1969 году, мне и удалось познакомиться.

Trekka — яркий пример того, что понятие «хороший автомобиль» весьма растяжимо. Всё зависит от того, для кого он сделан и по какой цене предлагается. Для новозеландской Трекки подобные оценки уже неактуальны: необычный раритет вызывает просто улыбку — ироничную, но добрую.

Экзоты

Автомобили на шасси Skoda собирали и в других странах. В Пакистане с 1968 по 1971 год делали пикапы и грузопассажирские машины Skopak с брезентовым верхом и 47‑сильным чешским двигателем.

Дилер марки Skoda в Турции сначала организовал сборку стандартных пикапов Skoda 1202, а потом сделал вариант с собственным кузовом, максимально простым. Собрали в Турции и некоторое количество бортовых грузовичков на базе чехословацкого семейства Skoda 1203, которое на родине включало грузовики, микроавтобусы, фур­гоны и спецмашины.

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