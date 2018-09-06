Все типичные разводы клиентов агрегаторами такси

Как не попасться на уловки служб такси?

Несколько лет назад рынок такси пережил переворот: на смену повсеместным диспетчерским службам пришли новомодные агрегаторы, говорливым водителям в потертых кепках — еле понимающие по-русски выходцы из стран ближнего зарубежья, баснословным ценам — приемлемые тарифы. Вместе с тем появились и хитрые схемы развода клиентов, которым в прежней системе места не было.

Содержать личный автомобиль, требующий топлива, страховки и ремонта, крайне накладно, а передвигаться на общественном транспорте — малоприятно. В качестве альтернативы платежеспособным гражданам предлагаются такие услуги, как каршеринг и такси. И если к сервису краткосрочной аренды машин россияне пока еще относятся с осторожностью, то бизнес таксомоторных компаний в нашей стране цветет, как яблони по весне.

Вызвать автомобиль с «извозчиком» в наши дни проще простого. Скачиваешь приложение на смартфон, регистрируешься, вводишь нужные адреса — и через пять минут «пролетка» под окнами. Никаких утомительных поисков, разговоров по телефону, длительных ожиданий. Всего пара кнопок, и ты уже в пути. Казалось бы, как удобно! Еще бы не наживались службы такси на своих кормильцах, и было вообще отлично. Но так не бывает, увы.

Машины нарасхват

Пожалуй, самым распространенным приемчиком, которым умело пользуются агрегаторы для развода клиентов, является имитация бурной деятельности и острой нехватки автомобилей. Попробуйте вызвать такси от дома до работы, скажем, в полдень — цена будет одна. Вечером же, когда все поедут по своим делам, прайс взлетит в два раза. «Высокий спрос», — объяснит возмущенному пользователю приложение. Да, высокий спрос, которого на самом деле не бывает. Ну, может, лишь за редким исключением типа предновогодних дней.

Богатый платит дважды

Наверное, лишь самые далекие от информационных технологий товарищи еще не знают о том, что посредством мобильных программ администраторы могут «читать» смартфоны потребителей. Вряд ли агрегаторам нужны фотографии ваших завтраков или заметки со списками приоритетных дел, но вот данные о том, какая у вас модель мобильника, им необходимы. Невероятно, но факт: владельцы последних iPhone платят за поездки несколько больше, чем те, кто используют Alcatel.

Низкий заряд батареи

Продолжим тему «считывания» смартфонов. «Умные» приложения такси видят не только марку и модель устройства, но и заряд его батареи. Чем ближе уровень аккумулятора к нулю, тем дороже стоит поездка. Логика проста: человек, который вот-вот останется без связи, согласен на любые условия — лишь бы успеть заказать машину и созвониться с водителем, дабы объяснить ему свое местонахождение. Поэтому, если вы не одни, попросите вызвать такси того, у кого самый заряженный в прямом смысле слова гаджет — сэкономите.

Постоянным клиентам худшие условия

Практически все компании вне зависимости от отрасли кричат о своей клиентоориентированности: мол, «нашим все самое лучшее». Так вот, это не про современные службы такси. У тех — все ровно наоборот. Стоит только пользователю капитально «подсесть» на какой-либо агрегатор, как цены для него мало-помалу начинают подниматься. Тоже вполне разумно: раз завлекать пассажира больше не нужно, можно и тарифы скорректировать, прикрываясь бонусами за поездки и прочими радостями.

По совместительству актер

Те водители, что сотрудничают с агрегаторами, крайне неохотно берутся за короткие поездки, в которых больше потратишь, чем заработаешь. И потому нередко уже по ходу пьесы таксисты присаживаются клиентам на уши: «У меня на родине пятеро маленьких детей, а тут одни сторублевые заказы, ой, как жить то тяжело». Многие пользователи, смахивая слезы, вызванные трогательными рассказами, оставляют чаевые. Просто они не знают, что за поездки на небольшие расстояния службы такси доплачивают своим шоферам.

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