Пользователи гироскутеров, моноколес и сегвеев — пешеходы! Решили в ГАИ

Столичные власти не намерены регулировать движение новых видов транспорта в городе

Участники движения, использующие «современные технические средства передвижения, в том числе гироскутеры, моноколеса, сегвеи», с юридической точки зрения приравниваются к пешеходам. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на официальный ответ МВД РФ на запрос эксперта по безопасности движения Григория Шухмана.

«Необходимость выделения в качестве отдельной группы участников, использующих моторизованные средства передвижения, а также дополнительной регламентации данного вопроса не усматривается, — сообщили в полиции. — Для передвижения на указанных транспортных средствах не нужно получать водительское удостоверение». По поводу запрета передвижения на электротранспорте по проезжей части в МВД ничего не сказали.

В 2017 году первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу проработать вопрос о том, нужны ли изменения в ПДД и другие нормативные акты в связи с быстрым ростом количества новых видов транспорта на дорогах и увеличением скорости их передвижения. МВД и Минтранс не смогли сблизить позиции, направили заключения в правительство РФ. Затем темой занялись в ГД РФ.

Оказалось, что и столичные власти также не планируют вводить каких-либо ограничений для пользователей электротранспорта и электросамокатов, широкий прокат которых недавно открылся в Москве.

«Я не сторонник вводить ограничения. Считаю, все, кто пользуются, сами могут это контролировать», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

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