Hyundai i30 N занял четвертое место на чемпионате Turbo Racing Cup

«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N занял четвертое место в четвертом этапе регулярного чемпионата Turbo Racing Cup на гоночной трассе Moscow Raceway

Hyundai i30 Nвыступал в зачетном классе Touring. Лучшее время автомобиля -2:08,809, он уступил 3 из 18 соперников. Всего в четвертом этапе участвовало более сотни пилотов в 12 классах.

Hyundai i30 N был разработан на основе самых последних технологий и испытан на гоночной трассе Нюрбургринг. Этотхот-хэтч готов показать не только хорошие результаты на треке, но и отличную работу подвески и плавность хода на дорогах общего пользования. Это стало возможным благодаря имеющимся у Hyundai i30 N пяти режимам движения.

Данный автомобиль был представлен в нашей стране в апреле этого года и является первой моделью суббренда N на российском рынке.