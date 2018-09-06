Платную трассу M11 соединили с Дмитровским шоссе

То есть теперь не только улучшилось сообщение между внутригородскими районами, но и стало проще доехать до аэропорта «Шереметьево», Зеленограда, Малой бетонки, Солнечногорска и Клина.
Напомним, что трасса длиной 5 км проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги и включает в себя семь эстакад и мост через реку Лихоборку. Количество полос движения — от трех до четырех в каждом направлении.
Общая же протяженность Северо-Восточной хорды составляет 35 км. Она должна соединить все крупные автотрассы Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, ТТК и МКАД. После того, как в строй введут участок хорды, соединяющий Дмитровское шоссе с Ярославским, и далее с уже построенной частью Северо-Восточной хорды, автомобилисты смогут миновать пробки и заторы, двигаясь по диагонали, не заезжая в центр города, сообщил источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.