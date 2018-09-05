Renault Россия улучшает условия на покупку автомобилей российского производства по программе трейд-ин

Клиенты Renault могут воспользоваться специальными предложениями от Renault Finance, в том числе по кредитной программе «Поехали!»

С 1 сентября условия на покупку в трейд-ин улучшаются на обновленный седан Logan – 30 000 рублей, на полноприводную версию надежного внедорожника Renault Duster – 80 000 рублей и стильный городской кроссовер Renault Kaptur – 60 000 рублей.

Также сохраняется выгода при покупке в трейд-ин других моделей:

Renault Sandero – 40 000 рублей

Renault Sandero Stepway – 40 000 рублей

Renault Duster (переднеприводные версии) – 40 000 рублей

Кроме того, с 3 сентября запускается специальное предложение на покупку Sandero Stepway с выгодой 25 000 рублей. Теперь стартовая цена Sandero Stepway в сентябре составляет 624 990 рублей.

Также продолжает действовать кредитная программа «Поехали!» с выгодными ежемесячными платежами: от 3 900 рублей на приобретение Logan и Sandero, от 4 900 рублей — на Sandero Stepway и Duster, от 5 900 рублей — на Kaptur.

Для клиентов доступны другие выгодные условия на приобретение автомобилей Renault по программе Renault Finance и Renault Страхование.

Узнать подробности обо всех специальных предложениях и подать заявку на кредит можно во всех официальных дилерских центрах Renault, а также на сайте.