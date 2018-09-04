Volkswagen Коммерческие автомобили на выставке Caravan Salon 2018

В рамках выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе, марка Volkswagen Коммерческие автомобили презентовала новинки для поклонников отдыха на природе: фургон Grand California 600 с уникальным строением крыши и дом на колёсах Grand California 680 с продольной двуспальной кроватью. Последняя модель представлена в версиях длиной 6 и 6,8 м.
В Германии начальная стоимость Grand California 600 с передним приводом, двигателем мощностью 177 л.с. (130 кВт) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составляет менее 55 000 евро. Кроме того, впервые на выставке состоится премьера лимитированной модели California 30 Years.
Volkswagen Grand California 680
Созданный на базе Crafter, новый Grand California поступит в продажу в начале 2019 г. и станет одним из самых технически совершенных из представленных на рынке вариантов домов на колёсах. Новинка не только расширяет модельный ряд California, но и открывает новый диапазон возможностей для марки Volkswagen Коммерческие автомобили.
Задняя часть шестиметровой версии Grand California 600 отведена под спальную зону и оборудована продольной кроватью (1950 × 1400 мм). Эта модель идеально подойдёт для путешествий всей семьёй: по желанию клиента в пространство под крышей может быть установлена дополнительная кровать для детей. Такая комплектация Grand California автоматически включает большую панорамную крышу
Grand California 680 длиной 6,8 м отличается ещё более широким спальным местом (2000 × 1700 мм), просторным багажным отсеком и высокой надставкой на крыше, как и у модели Crafter. Всё это превращает Grand California в удобный и уютный дом на колёсах, который идеально подходит для продолжительных путешествий вдвоём в комфортной обстановке.
Volkswagen Grand California 600 и 680
Вместе с указанными новинками на рынок выйдет и кемпер California 30 Years, созданный в честь 30-летия легендарной модели дома на колёсах. Юбилейная модель оснащена подъёмной крышей, которая может быть выполнена в двух контрастных цветовых решениях: серебристый Reflex Silver Metallic или серый металлик Indium Grey Metallic. В аналогичном цвете будут выполнены и наружные зеркала.
Ещё одной особенностью станут 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски Cascavel серебристого или антрацитового цветов. Внутри лимитированной модели расположен отсек для хранения вещей, выполненный в новом дизайне Bright Wood. В Германии стартовая цена обновлённой юбилейной версии (выпуск ограничен 999 моделями, каждой присвоен свой порядковый номер) составляет 57 215,20 евро.
C 2014 года www.amsrus.ru
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