Volkswagen Коммерческие автомобили на выставке Caravan Salon 2018

Кемпер Grand California Crafter выходит сразу в двух версиях, различающихся длиной и оснащением

В рамках выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе, марка Volkswagen Коммерческие автомобили презентовала новинки для поклонников отдыха на природе: фургон Grand California 600 с уникальным строением крыши и дом на колёсах Grand California 680 с продольной двуспальной кроватью. Последняя модель представлена в версиях длиной 6 и 6,8 м.

В Германии начальная стоимость Grand California 600 с передним приводом, двигателем мощностью 177 л.с. (130 кВт) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составляет менее 55 000 евро. Кроме того, впервые на выставке состоится премьера лимитированной модели California 30 Years.

Созданный на базе Crafter, новый Grand California поступит в продажу в начале 2019 г. и станет одним из самых технически совершенных из представленных на рынке вариантов домов на колёсах. Новинка не только расширяет модельный ряд California, но и открывает новый диапазон возможностей для марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

Задняя часть шестиметровой версии Grand California 600 отведена под спальную зону и оборудована продольной кроватью (1950 × 1400 мм). Эта модель идеально подойдёт для путешествий всей семьёй: по желанию клиента в пространство под крышей может быть установлена дополнительная кровать для детей. Такая комплектация Grand California автоматически включает большую панорамную крышу

Grand California 680 длиной 6,8 м отличается ещё более широким спальным местом (2000 × 1700 мм), просторным багажным отсеком и высокой надставкой на крыше, как и у модели Crafter. Всё это превращает Grand California в удобный и уютный дом на колёсах, который идеально подходит для продолжительных путешествий вдвоём в комфортной обстановке.

Вместе с указанными новинками на рынок выйдет и кемпер California 30 Years, созданный в честь 30-летия легендарной модели дома на колёсах. Юбилейная модель оснащена подъёмной крышей, которая может быть выполнена в двух контрастных цветовых решениях: серебристый Reflex Silver Metallic или серый металлик Indium Grey Metallic. В аналогичном цвете будут выполнены и наружные зеркала.

Ещё одной особенностью станут 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски Cascavel серебристого или антрацитового цветов. Внутри лимитированной модели расположен отсек для хранения вещей, выполненный в новом дизайне Bright Wood. В Германии стартовая цена обновлённой юбилейной версии (выпуск ограничен 999 моделями, каждой присвоен свой порядковый номер) составляет 57 215,20 евро.