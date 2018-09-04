Свой собственный трек с Дуа Липа и Jaguar – как это работает?

Jaguar и британская певица Дуа Липа (Dua Lipa) запускают совместный проект на стыке музыки и технологий.

С помощью специально разработанного программного обеспечения Jaguar все желающие могут создать ремикс последней песни исполнительницы Want To тремя способами: на основе данных, полученных во время управления автомобилем семейства PACE, с помощью анализа персональных предпочтений в приложении Spotify* или просто отстучать ритм на смартфоне.

Возможен миллион разных вариаций композиции Want To на основе широкого диапазона жанров: от хип-хопа и танцевального, до классики, поп-музыки и drum’n’bass – и все это с различным темпом.

Трек Дуа Липы уже стал самым миксуемым в истории с момента его премьеры на эксклюзивном концерте в клубе Sugar City в Амстердаме, где фанаты музыки со всей Европы – в том числе супермодель Даутцен Крус (Doutzen Kroes) и актриса Аликс Бенезек (Alix Benezech) – проехали на электрическом I-PACE, чтобы представить свою версию композиции.

Для создания собственного ремикса Want To Дуа Липа села за руль Jaguar I-PACE, где интеллектуальные бортовые датчики уловили и зафиксировали ее личный стиль вождения. Полученные данные – от количества затраченной электроэнергии до силы разгона и торможения – были использованы, чтобы изменить темп, аранжировку и общее настроение трека.

Версия Want To от Дуа Липы и Jaguar вошла в альбом Dua Lipa The Complete Collection, премьера которого состоится в эту пятницу, 7 сентября.

Дуа Липа: «Мне очень понравилось работать вместе с Jaguar и расширять границы музыки и технологий. Просто невероятно, что любой может создать свою уникальную версию моего сингла Want To на основе манеры управления своим Jaguar или личных музыкальных предпочтений. Кто бы мог подумать, что информация о моем стиле вождения смогла изменить энергетику музыки и создать совершенно новое, невероятное звучание».

Создать ремикс на песню Дуа Липы могут не только владельцы автомобилей семейства PACE, но и поклонники певицы со всего света – с помощью интеллектуальной программы, доступной по ссылке http://remix.jointhepace.com. Инновационное приложение позволит пользователям записать ремикс на трек певицы с помощью истории их аккаунтов Spotify на основе информации о музыке, которую они слушают, и создаст персонализированную версию песни, перераспределив ее элементы по заданному алгоритму.

Различная информация о среднем темпе плейлиста и настроении наиболее часто проигрываемой музыки позволит создать уникальный ремикс. Те пользователи, кто не зарегистрирован в Spotify, также смогут воспользоваться приложением и создать свою версию песни, отстукивая ритм на смартфоне.