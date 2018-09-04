Skoda представляет линейку Hockey Edition для моделей Kodiaq, Octavia и Rapid

Специально для российских поклонников хоккея ŠKODA AUTO Россия предлагает линейку автомобилей Hockey Edition. Внешний облик моделей серии отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах.
«ŠKODA и хоккей имеют давнюю и тесную связь, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Эти понятия стали уже синонимами, именно поэтому марка создала особую серию автомобилей, посвященную данному виду спорта. Мы рады представить линейку Hockey Edition, разработанную эксклюзивно для российского рынка.
ŠKODA KODIAQ. Спецверсия включает в себя широкий набор опций для безопасной и комфортной езды: светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камера заднего вида с омывателем. В перечень оснащения вошли такие удобные опции, как электропривод крышки багажника и центральный замок KESSY. В оформлении интерьера используются стильные декоративные вставки, обивка сидений выполнена из ткани и кожи, а светодиодная подсветка с возможностью выбора одного из 10 цветов создает особую уютную атмосферу. Стоимость версии Hockey Edition для KODIAQ в комплектации Ambition составляет 135 000 рублей.
ŠKODA OCTAVIA линейки Hockey Edition получила в довершение к элегантному экстерьеру легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили передние сиденья со специальной обивкой, 3-спицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо и климат-контроль Climatronic. В число опций входят также электрообогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки и противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner. Версия Hockey Edition для модели OCTAVIA на базе комплектации Ambition доступна по цене 49 500 рублей.
ŠKODA RAPID линейки Hockey Edition также стал еще более стильным и функциональным. Спецверсия предлагается на базе комплектаций Active и Ambition. RAPID Hockey Edition в комплектации Active оснащен зеркалами с обогревом, подогревом передних сидений, информационно-развлекательной системой Swing и Bluetooth. Дизайн RAPID линейки Hockey Edition на базе Ambition дополняют легкосплавные 16-дюймовые диски Clubber, фирменная обивка сидений и декоративные интерьерные вставки Dark Brushed 3D. Предусмотрены также многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо, дисплей Maxi Dot, задний парктроник и светодиодные фонари. Цена версии составит 48 000 рублей и 51 000 рубелей в зависимости от выбранной комплектации.
C 2014 года www.amsrus.ru
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