Skoda представляет линейку Hockey Edition для моделей Kodiaq, Octavia и Rapid

Спецверсия, посвященная хоккею, излюбленному виду спорта чешской марки, отличается богатым выбором оснащения, оригинальными элементами дизайна экстерьера и элегантными решениями в интерьере.

Специально для российских поклонников хоккея ŠKODA AUTO Россия предлагает линейку автомобилей Hockey Edition. Внешний облик моделей серии отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах.

«ŠKODA и хоккей имеют давнюю и тесную связь, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Эти понятия стали уже синонимами, именно поэтому марка создала особую серию автомобилей, посвященную данному виду спорта. Мы рады представить линейку Hockey Edition, разработанную эксклюзивно для российского рынка.

Впервые на рынке в исполнении Hockey Edition представлен семейный внедорожник

ŠKODA KODIAQ. Спецверсия включает в себя широкий набор опций для безопасной и комфортной езды: светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камера заднего вида с омывателем. В перечень оснащения вошли такие удобные опции, как электропривод крышки багажника и центральный замок KESSY. В оформлении интерьера используются стильные декоративные вставки, обивка сидений выполнена из ткани и кожи, а светодиодная подсветка с возможностью выбора одного из 10 цветов создает особую уютную атмосферу. Стоимость версии Hockey Edition для KODIAQ в комплектации Ambition составляет 135 000 рублей.

ŠKODA OCTAVIA линейки Hockey Edition получила в довершение к элегантному экстерьеру легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили передние сиденья со специальной обивкой, 3-спицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо и климат-контроль Climatronic. В число опций входят также электрообогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки и противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner. Версия Hockey Edition для модели OCTAVIA на базе комплектации Ambition доступна по цене 49 500 рублей.

ŠKODA RAPID линейки Hockey Edition также стал еще более стильным и функциональным. Спецверсия предлагается на базе комплектаций Active и Ambition. RAPID Hockey Edition в комплектации Active оснащен зеркалами с обогревом, подогревом передних сидений, информационно-развлекательной системой Swing и Bluetooth. Дизайн RAPID линейки Hockey Edition на базе Ambition дополняют легкосплавные 16-дюймовые диски Clubber, фирменная обивка сидений и декоративные интерьерные вставки Dark Brushed 3D. Предусмотрены также многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо, дисплей Maxi Dot, задний парктроник и светодиодные фонари. Цена версии составит 48 000 рублей и 51 000 рубелей в зависимости от выбранной комплектации.