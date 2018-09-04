Попавшие в ДТП пассажиры могут получать выплаты с обоих водителей

Автомобиль относится к источнику повышенной опасности и ответственность за попадание в ДТП наступает у обоих водителей

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу жительницы Нижегородской области, которая в декабре 2016 года в качестве пассажира автомобиля Lada попала в аварию. Виновником столкновения оказался водитель МАЗ, выехавший на полосу встречного движения.

На момент ДТП, пишет РАПСИ, ответственность обоих водителей была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах». Однако компания выплатила пострадавшей компенсацию в 187 тысяч 750 рублей только за виновника ДТП. А в компенсации по договору страхования ответственности второго водителя страховщик отказал. Такой отказ заявительница посчитала незаконным и обратилась в суд сообщает Авто Mail.Ru.

Местные суды позицию женщины не поддержали. Они исходили из отсутствия правовых оснований для удовлетворения требований о взыскании страхового возмещения по каждому из договоров ОСАГО. В итоге заявительница обратилась в Верховный суд, который с таким выводом не согласился.

Верховный суд отмечает, что страховая ответственность в подобных случаях наступает у обоих водителей, невзирая на то, что один из них в ДТП не виноват. Он ссылается на статью 1079 Гражданского кодекса, согласно которой юридические лица и граждане, использующие источник повышенной опасности для окружающих, обязаны возместить причинённый ими вред. К таким источникам закон относит и транспортные средства. При этом владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность.

«Таким образом, в последнем случае ответственность наступает для каждого из владельцев источников повышенной опасности», — отмечает ВС РФ.

Он также приводит нормы статьи 1 закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела», которыми зафиксировано, что страховым случаем является наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

«Таким образом, поскольку страховым случаем по договору ОСАГО является наступление ответственности владельца транспортного средства, то при причинении вреда третьим лицам взаимодействием транспортных средств, когда в силу пункта 3 статьи 1079 Гражданского кодекса наступает ответственность для каждого из владельцев транспортных средств, имеет место не один страховой случай, а страховой случай для каждого договора ОСАГО», — цитирует РАПСИ постановление.