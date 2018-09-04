Ford сократит модельный ряд на домашнем рынке

Единственной версии нового Фокуса, которая должна была продаваться на рынке США, отказали в американской визе

По словам руководителя североамериканского подразделения Ford Motor Кумара Галотры, универсал повышенной проходимости Focus Active присоединится к длинному списку моделей, которые не будут доступны американцам.

Причина — драконовские пошлины на импортные товары, введенные по инициативе президента США. Дело в том, что кросс-универсалы Focus Active для рынка США планировалось производить в Китае, а на продукцию из Поднебесной администрация Трампа на днях «влепила» спецпошлину в 25%. В Ford Motor обоснованно посчитали, что подобная наценка сделает торговлю новой моделью невыгодной — и просто закрыли вопрос с поставками.

Нельзя сказать, что необходимость перераспределить поставки нового кроссовера будет для «Форда» проблемой: речь, по большому счету, идет о ничтожных для американского рынка объемах — каких-то 50 000 экземпляров Focus Active в год. Тем не менее, по сумме баллов проблема выглядит не такой уж и пустяковой: весной 2018-го Ford уже объявил об остановке поставок в США моделей Fiesta, Focus и Fusion (Mondeo) ориентировочно с весны 2019-го.

В итоге, доступ в салоны американских дилеров все еще остается открытым только для двух импортных «Фордов» — индийского субкомпактного кроссовера EcoSport и испанского фургона Transit Connect. А это значит, что к 2020 году линейка «классических» легковых автомобилей марки Ford в США будет представлена только «Мустангом», который производят в штате Мичиган. Остальные модели окажутся «траками»: либо внедорожниками, либо пикапами.

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