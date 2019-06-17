Новый Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется большим спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года. Всего за четыре месяца с момента выхода на рынок, продажи новинки в Индии вплотную приблизились к отметке в 50 тысяч единиц. Спрос на новинку ажиотажный.

Накануне у дилеров марки появилась новая модификация компактвэна с 1,2-литровым 83-сильным двигателем, который работает в паре с 5-ступенчатой “механикой” или “роботом” АМТ. Цена новинки – 510 000 – 591 000 рупий (471-546 000 рублей). До конца лета выйдет и семиместная версия “однообъемника”.

Базовый Wagon R сейчас оснащается атмосферным мотором объемом 1,0 литра с отдачей 68 л.с. и МКПП. Кстати, стоимость компактвэна в таком исполнении стала немного ниже и теперь начинается от 434 000 рупий (от 400 тысяч рублей).

Напомним, Wagon R новой генерации стал больше предшественника: длина модели теперь достигает 3 655 мм (плюсом 56 мм), ширина – 1 620 мм (на 125 мм больше), а колесная база выросла до 2 435 мм, прибавив 35 мм. Объем багажного отделения увеличился на 134 литра.

Список оснащения модели включает: водительский “эйрбег”, ABS, электроусилитель руля, штампованные колесные диски на 15 дюймов и кондиционер с ручным управлением. За доплату предлагаются: противотуманные фары, датчики парковки, а также информационно-развлекательный комплекс SmartPlay Studio с сенсорным экраном и камерой заднего вида.

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