Немец посчитал стоимость эксплуатации Audi за 30 лет
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Немец посчитал стоимость эксплуатации Audi за 30 лет
Июль 04 12:04 2018

Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Людей можно разделить на две категории. Одни вообще не задумываются о тратах на авто, а другие, напротив, четко просчитывают, сколько денег уходит на автомобиль. Немец решил выяснить, сколько денег у него ушло на автомобиль в течение 30 лет эксплуатации.Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Как известно, немцы еще те педанты. Поэтому не удивительно, что именно немец решил посчитать стоимость эксплуатации авто за 30 лет. В частности, речь идет о «сигаре» Audi 100 в кузове универсал.Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Владелец сохранил все чеки на топливо, обслуживание и запчасти, после чего посчитал, сколько денег он потратил на содержание машины (включая изначальную стоимость) и ее ремонт, включая восстановительные работы после ДТП, сообщил источник.Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

На сегодняшний день, пробег Ауди составляет почти 430 тысяч километров. Как для 32-летнего автомобиля это не так и много. За этот период серьезных поломок не было, а на всё про всё было потрачено 110 тысяч евро.Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

На тему:
  Article "tagged" as:
Audiуниверсалэксплуатационные расходы
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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