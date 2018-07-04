Немец посчитал стоимость эксплуатации Audi за 30 лет 12

Немец подсчитал во сколько ему обошлась эксплуатация Audi в течение 30 лет

Людей можно разделить на две категории. Одни вообще не задумываются о тратах на авто, а другие, напротив, четко просчитывают, сколько денег уходит на автомобиль. Немец решил выяснить, сколько денег у него ушло на автомобиль в течение 30 лет эксплуатации.

Как известно, немцы еще те педанты. Поэтому не удивительно, что именно немец решил посчитать стоимость эксплуатации авто за 30 лет. В частности, речь идет о «сигаре» Audi 100 в кузове универсал.

Владелец сохранил все чеки на топливо, обслуживание и запчасти, после чего посчитал, сколько денег он потратил на содержание машины (включая изначальную стоимость) и ее ремонт, включая восстановительные работы после ДТП, сообщил источник .

На сегодняшний день, пробег Ауди составляет почти 430 тысяч километров. Как для 32-летнего автомобиля это не так и много. За этот период серьезных поломок не было, а на всё про всё было потрачено 110 тысяч евро.