Volkswagen Коммерческие автомобили запустил новый продукт – Volkswagen Rent

Volkswagen Rent – это первая дистрибьюция в России, предлагающая сервис по аренде коммерческих автомобилей пассажирского сегмента. На этапе запуска проект VW Rent полностью закрывает потребности B2B аудитории в перевозках как утилитарного назначения, так и частного

Проект является уникальным, не имеющим аналогов на российском рынке, и проходит тестовый режим отработки процессов. Уже запущены базовые алгоритмы работы сервиса:

Автоматизированная система. Все процессы: проверка благонадежности клиента, расчёт стоимости аренды, подготовка необходимой документации – выполняются онлайн в режиме одного окна. Клиент только вносит данные, выбирает подходящий автомобиль и принимает готовый пакет документов у курьера в удобном месте в удобное время.

Динамическое ценообразование. В сервисе заложен автоматический алгоритм по снижению стоимости аренды автомобиля с учетом длительности срока эксплуатации. Рассчитывается индивидуально в зависимости от модели.

Специальные предложения и скидки для новых и постоянных клиентов.

Автопарк, сформированный из новых автомобилей. Для аренды используются автомобили Volkswagen под заказ и специфику клиента не старше 2-х лет от даты регистрации в ГИБДД. Все автомобили проходят обязательные регламентные ТО согласно строгим правилам марки, включая тщательную проверку всех узлов и агрегатов автомобиля. Межсервисный пробег автомобилей VW Rent осуществляется регулярно в зависимости от специфики модели.

Отсутствие ограничений по максимальному сроку аренды и географии использования автомобилей: автомобиль может использоваться как на территории России, так и за рубежом. Сервис организован по принципу агрегатора на базе дилерской сети Volkswagen. Автопарк включает в себя минивэны, фургоны и микроавтобусы, в том числе автомобили под заказ. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили планирует пополнить автопарк моделями Transporter и Crafter, расширив фокус интересов и на грузовые перевозки.

Директор по маркетингу марки Volkswagen Коммерческие автомобили Илья Стабровский отметил, что арендный сервис для компании – это новая веха в развитии альтернативных вариантов владения автомобилем: «В реалиях современного ритма жизни нужно постоянно думать о потребностях рынка, диджитализироваться, формировать и занимать свободные ниши – в данном случае – мы предложили «длительный кар-шеринг» для юридических лиц, самозанятых, для частных и коммерческих клиентов – для новой целевой аудитории. Нашей задачей было разработать новый механизм, позволяющий предоставить услугу по аренде малогабаритного коммерческого транспорта для широкой аудитории; механизм, меняющий подход к владению автомобилем».

«Кроме того, аренда – это способ ознакомиться с линейкой Volkswagen Коммерческие автомобили. Через краткосрочное владение клиент получает опыт в ощущениях за рулем автомобиля, может оценить его в деле, сопоставить возможности автомобиля со своими потребностями и в конечном итоге задуматься о приобретении» – замечает директор по продажам марки, Андрей Тихонов.

Отметим, что в настоящее время сервис Volkswagen Rent работает только для корпоративных клиентов, включающих организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. В ближайшей перспективе марка планирует активно развивать сервис с аналогичными возможностями для физических лиц.