Volkswagen Коммерческие автомобили запустил новый продукт – Volkswagen Rent

Проект является уникальным, не имеющим аналогов на российском рынке, и проходит тестовый режим отработки процессов. Уже запущены базовые алгоритмы работы сервиса:
Директор по маркетингу марки Volkswagen Коммерческие автомобили Илья Стабровский отметил, что арендный сервис для компании – это новая веха в развитии альтернативных вариантов владения автомобилем: «В реалиях современного ритма жизни нужно постоянно думать о потребностях рынка, диджитализироваться, формировать и занимать свободные ниши – в данном случае – мы предложили «длительный кар-шеринг» для юридических лиц, самозанятых, для частных и коммерческих клиентов – для новой целевой аудитории. Нашей задачей было разработать новый механизм, позволяющий предоставить услугу по аренде малогабаритного коммерческого транспорта для широкой аудитории; механизм, меняющий подход к владению автомобилем».
«Кроме того, аренда – это способ ознакомиться с линейкой Volkswagen Коммерческие автомобили. Через краткосрочное владение клиент получает опыт в ощущениях за рулем автомобиля, может оценить его в деле, сопоставить возможности автомобиля со своими потребностями и в конечном итоге задуматься о приобретении» – замечает директор по продажам марки, Андрей Тихонов.
Отметим, что в настоящее время сервис Volkswagen Rent работает только для корпоративных клиентов, включающих организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. В ближайшей перспективе марка планирует активно развивать сервис с аналогичными возможностями для физических лиц.
C 2014 года www.amsrus.ru
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