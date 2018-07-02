Mitsubishi назвал цену внедорожника Pajero 2019 17

В Китае автомобиль можно купить уже сейчас за 3 млн 314 тыс. рублей по текущему курсу

Mitsubishi назвал цену обновлённой версии внедорожника Pajero 2019 модельного года, которая будет продаваться в Китае. Об этом 1 июля сообщил портал NJCar сообщает Regnum.

Отмечается, что новый Pajero будет доступен в Китае в четырёх вариантах исполнения. Цены на машину начинаются от 349 тыс. 800 юаней, что по текущему курсу равно примерно 3 млн 314 тыс. рублей. Машина оборудуется 3-литровым бензиновым атмосферным двигателем, мощность которого составляет 174 л.с.