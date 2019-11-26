Выиграй кроссовер Chery Tiggo 4

Выиграй кроссовер Chery Tiggo 4
Ноябрь 26 16:11 2019

Дистрибьютор автомобилей Chery в России совместно с сетью ресторанов быстрого питания Бургер Кинг запускают акцию Бургермания. Суперпризы — шесть стильных и технологичных кроссоверов Chery Tiggo 4

До 15 января 2020 года, приобретая в любом ресторане сети специальные акционные продукты, покупатель получает чек с уникальным QR-кодом, который необходимо просканировать в мобильном приложении Бургер Кинга и гарантировано стать обладателем одного из призов. Помимо автомобиля участника конкурса ожидают более миллиона подарков, сюрпризов и выгод.

Если поклонник сети Бургер Кинга планировал лично убедиться в комфортабельности и плавности хода кроссовера Tiggo 4, то сейчас самое время. Первые 2000 прошедших тест-драйв автомобиля у официального дилера марки Chery , получат специальный бонус от Бургер Кинга — 300 баллов на счёт в мобильном приложении сети. Данными баллами можно будет расплатиться на кассе при заказе в ресторанах быстрого питания.

Выиграй кроссовер Chery Tiggo 4

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CheryTiggo 4Бургерманиярозыгрыш
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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