Внедорожник Chevrolet Tahoe прибавил в цене 50 тысяч рублей
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Внедорожник Chevrolet Tahoe прибавил в цене 50 тысяч рублей
Июль 01 08:08 2018

В конце июня подорожали все комплектации обновленного Chevrolet Tahoe 2018 года производства.

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен на новые автомобили в России.

Новая цена за Chevrolet Tahoe в базовой комплектации LE установлена на уровне 3,5 млн рублей. Комплектация LT предлагается к продаже за 4,2 млн рублей, а топовая версия Premier доступна за 4,7 млн рублей.

Все внедорожники Tahoe комплектуются бензиновыми двигателями 6,2 л (409 л.с.) и автоматической трансмиссией, а также имеют полный привод. Напомним, что продажи обновленного Chevrolet Tahoe  начались в России в середине февраля 2018 года.

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ChevroletTahoeцены на автомобили
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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