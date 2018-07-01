Внедорожник Chevrolet Tahoe прибавил в цене 50 тысяч рублей

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен на новые автомобили в России.
Новая цена за Chevrolet Tahoe в базовой комплектации LE установлена на уровне 3,5 млн рублей. Комплектация LT предлагается к продаже за 4,2 млн рублей, а топовая версия Premier доступна за 4,7 млн рублей.
Все внедорожники Tahoe комплектуются бензиновыми двигателями 6,2 л (409 л.с.) и автоматической трансмиссией, а также имеют полный привод. Напомним, что продажи обновленного Chevrolet Tahoe начались в России в середине февраля 2018 года.
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