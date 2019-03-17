Suzuki готовит новый городской хэтчбек

По снимкам можно отметить, что новый авто Suzuki позаимствует дизайн у концепт-кара Future-S. В модельной линейке марки на индийском рынке новика заменит доступный хэтчбек Alto, а главным конкурентом станет Renault Kwid, который стоит 266,7 тыс. рупий (250 тыс. рублей).
В линейку двигателей нового хэтчбека войдут 4-цилиндровый агрегат объемом 1,2-литра и 68-сильный 3-цилиндровый атмосферный мотор. Совместно с силовыми установками будет работать механическая трансмиссия или роботизированная КПП.
По мнению экспертов, продажи нового городского хэтча японской марки должны стартовать до конца текущего года в Индии. Будет ли новая модель поставляться на экспорт — представители компании Suzuki пока не сообщают.Источник
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