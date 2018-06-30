Panasonic заявила о дефиците аккумуляторов 9

Резкий рост производства Tesla Model 3 привел к дефициту аккумуляторных батарей

Именно так заявил руководитель автомобильного подразделения Panasonic Йошио Ито на собрании акционеров в четверг. Об этом сообщают Ведомости .

Panasonic является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада. Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало.

Panasonic рассматривает выпуск аккумуляторных батарей как основную часть плана по увеличению доходов автомобильного подразделения компании. Компания рассчитывает увеличить доход с $16,3 млрд в нынешнем финансовом году до $22,6 млрд к концу марта 2022 г., а также пытается снизить зависимость автомобильного подразделения от Tesla. Японская компания объединилась с Toyota Motor для совместной разработки твердотельных батарей, на зарядку которых будет требоваться несколько минут.

На собрании акционеров гендиректор Panasonic Кадзухиро Цуга сказал, что в ближайшие годы вряд ли удастся создать батареи нового поколения, которые можно будет использовать при производстве автомобилей. «Мы считаем, что мы сможем продолжать улучшать производительность сегодняшних литий-ионных батарей, по крайней мере, до 2025 г.», — отметил он.