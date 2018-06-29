Лучший Автомеханик года — 2018 13

Castrol и ИЦ Smart представляют открытый чемпионат с призом в 1 миллион рублей.

Производитель премиальных моторных масел Castrol стал Генеральным спонсором ежегодного открытого чемпионата для профессионалов в области ремонта легковых автомобилей «Лучший автомеханик РФ – 2018», организованного Инжиниринговым центром SMART. Чемпионат пройдет в два этапа, финал и награждение лучших мастеров состоятся в ноябре 2018 года. Общий призовой фонд составляет более 1 000 000 рублей.

Чемпионат проводится уже в пятый раз. Нововведение этого года — этап дистанционного отбора с июня по ноябрь, который предполагает выполнение 6 видеозаданий в удаленном формате — это ноу-хау для мероприятий подобного рода в России. Также, начиная с 2018 года, чемпионат получил статус «открытого» и допускает участие специалистов из любой страны мира. За первые две недели на соревнование зарегистрировались уже более 120 автомехаников из 34 регионов РФ от Сочи до Южно-Сахалинска, а также Беларуси, Молдовы и Аргентины.

«Мы рады в очередной раз поддержать ежегодный открытый чемпионат «Лучший автомеханик РФ». Это соревнование позволяет как молодым, так и опытным специалистам проверить свои навыки в действии, продемонстрировать авторитетному жюри глубокое знание дела и получить независимую оценку экспертов, – отметил Артем Луговцев, директор по маркетингу компании Castrol. – Мы в Castrol стремимся поддерживать образовательные проекты для специалистов в области авторемонта, тем самым внося свой вклад в развитие профессионального сообщества в целом».

Участниками чемпионата могут стать как сотрудники сервисных станций, так и независимые специалисты. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнять видеозадания , которые размещаются с периодичностью раз в месяц. По итогам дистанционного этапа отбора 100 лучших профессионалов, набравших максимальное количество баллов, получат приглашение на финальную ноябрьскую встречу на площадке ИЦ SMART в Москве. Финалистов ждет насыщенная программа: практические задания с включенным секундомером, торжественное награждение победителей и традиционный «День инноваций» с мастер-классами от экспертов отрасли, викторинами, розыгрышем призов.