Сборная России на турнире Volkswagen Junior World Masters 2018 8

Выступление российской команды юниоров на турнире Volkswagen Junior World Masters 2018

В футбольном турнире Volkswagen Junior World Masters 2018, прошедшем в Берлине, приняли участие 19 команд из 18 стран мира. Сборная России, представленная командой «Чертаново», продемонстрировала сильную игру, но завершила участие в турнире на этапе четвертьфинала, уступив сборной Ирландии со счетом 0:1. По итогам чемпионата Денис Пушкарев был признан лучшим игроком.

В ходе стартовой игры Денис Пушкарев открыл счет на первой минуте, а затем забил еще два гола в течение матча. Следующая встреча с Южной Африкой закончилась ничьей. Третьим соперником российских футболистов стала сборная Германии, которая одержала победу со счетом 4:1.

Второй день турнира для России начался с победы над французской сборной, которую также принес Денис Пушкарев. В последнем матче группового турнира команда «Чертаново» вновь в полной мере продемонстрировали свои возможности, одолев сборную Испании со счетом 3:0. Заняв второе место в группе, команда прошла в четвертьфинал, где состоялась встреча с Ирландией, завершившаяся счетом 0:1 в пользу соперников.

«Все 19 команд выступили впечатляюще, сделав турнир невероятно успешным. Проводя Международный чемпионат Volkswagen Junior Masters и Volkswagen Junior World Masters на протяжении многих лет, мы показываем важность продвижения молодых талантливых футболистов», – отметил Стефан Франссен (Stephan Franssen), руководитель направления спонсорства и партнерства с UEFA марки Volkswagen.

Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 12 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей в возрасте до 13 лет. Матчи регламентируются правилами FIFA и признаны Немецким футбольным союзом (DFB). В этом году участие в чемпионате приняли следующие команды: