Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak одержал победу на Пайкс Пик 11

Абсолютный рекорд: I.D. R Pikes Peak приносит победу марке Volkswagen

Марка Volkswagen и гоночный электромобиль I.D. R Pikes Peak вошли в историю международной гонки по подъему на холм Пайкс Пик (Pikes Peak International Hill Climb). За рулем 680- сильного электрического болида французский пилот Ромен Дюма (Romain Dumas) обошел всех соперников, в том числе и на автомобилях с традиционными силовыми агрегатами.

Таким образом, ему не только удалось побить прежний рекорд для электромобилей, но и улучшить абсолютный рекорд, установленный в 2013 году французом Себастьеном Лебом (Sebastien Loeb), на 16 секунд.

Ромен Дюма с результатом 7 минут 57.148 секунды занял первую строку среди пилотоврекордсменов трассы Пайкс Пик, среди которых: Себастьен Леб, немец Вальтер Рерль (Walter Röhrl), француженка Мишель Мутон (Michèle Mouton), швед Стиг Бломквист (Stig Blomqvist), японец Нобухиро Таджима (Nobuhiro Tajima), а также новозеландцы Род Миллен (Rod Millen) и Рис Миллен (Rhys Millen).

«I.D. R Pikes Peak – спортивный представитель семейства моделей Volkswagen I.D. Cегодня мы увидели, на что способны новые технологии, – отметил д-р Франк Уэлш (Dr. Frank Welsch), член правления марки Volkswagen, ответственный за техническое развитие. – Каждый сотрудник Volkswagen может испытывать невероятную гордость за сегодняшний результат. Я от всей души поздравляю команду! Благодаря сочетанию выдающихся инженерных навыков, страсти и верности своему делу, команда смогла создать инновационный гоночный автомобиль всего за восемь месяцев. В результате Volkswagen I.D.R Pikes Peak показал лучшее время более чем за столетнюю историю гонки, что демонстрирует значимость использования электроэнергии в автомобилях».

В ходе подготовки I.D. R Pikes Peak команда Volkswagen сумела создать выдающийся гоночный автомобиль, сконструированный с максимальным учетом всех особенностей и требований самой знаменитой гонки. В этом автомобиле сочетаются минимальная масса, максимальные прижимная сила и мощность – именно то, что необходимо для достижения лучшего из возможных результатов на трассе. Даже с учетом аккумуляторных батарей вес I.D. R Pikes Peak не превышает 1.100 кг.

Предварительно оценивая мощностные и динамические показатели, специалисты Volkswagen использовали компьютерное моделирование, чтобы как можно более точно рассчитать способы достижения оптимального сочетания энергопотребления и мощности, необходимых в установлении рекорда на горе Пайкс Пик. В отношении аэродинамики главной задачей было обеспечить компенсацию потери прижимной силы, возникающей из-за разрежения воздуха в условиях высокогорья. Для этого автомобиль получил плоский кузов обтекаемой формы и огромное заднее антикрыло.

Volkswagen также удалось обозначить новое направление в отношении технологий зарядки: необходимо было обеспечить максимально быструю зарядку автомобиля с минимально возможным воздействием на окружающую среду. Время зарядки осуществляется по правилам – в случае приостановки гонки полная зарядка должна быть произведена в течение 20 минут. Электричество поступало от генераторов, расположенных у подножья Пайкс Пик. В качестве топлива был использован глицерин. Являющийся побочным продуктом, к примеру, при производстве биодизельного топлива, глицерин сгорает практически без образования вредных газов или твердых остатков. Само по себе вещество не является токсичным, допускается его использование в качестве пищевой добавки, а также в производстве косметики.

Между объявлением о начале проекта Pikes Peak 18 октября 2017 года и рекордным заездом на гору Пайкс Пик 24 июня 2018 года прошло всего 250 дней. Была поставлена задача за достаточно небольшой промежуток времени разработать полноценный гоночный прототип с нуля, включая инновационную технологию электрической силовой установки с учетом специфических требований, предъявляемых к аккумуляторным батареям, аэродинамике и шасси. В результате труд разработчиков, инженеров и других сотрудников Volkswagen в Вольфсбурге, штаб-квартиры спортивного подразделения в Ганновере принесли новый рекорд на трассе Пайкс Пик.

В проекте по установлению нового рекорда на самой известной в мире горной гонке вместе с Volkswagen участвовало несколько главных партнеров: Volkswagen R, ANSYS, MICHELIN, Integral e-drive и OMP. Принципиально важный вклад в успех проекта был сделан и компанией ANSYS, оказавшей поддержку в сфере компьютерного моделирования. Еще одним ключевым фактором успеха стал многолетний опыт участия в гонке Пайкс Пик компании MICHELIN, которая создала высокотехнологичные шины, идеально подходящие под требования и условия гонок по подъему. Электрические двигатели для I.D. R Pikes Peak мощностью 680 л.с. разрабатывались в партнерстве с Integral e-drive, а компания ОМР обеспечила Ромена Дюма легким гоночным комбинезоном, идеально дополняющим всю концепцию уменьшения массы I.D. R Pikes Peak.

Блиц-интервью по итогам Международной гонки по подъему на гору Пайкс Пик

Ромен Дюма (Франция), пилот Volkswagen I.D. R Pikes Peak, стартовый номер 94

«Потрясающе! Полученный результат превысил даже наши собственные ожидания! Начиная с этапа тестов мы знали, что побить настоящий рекорд возможно при благоприятных условиях и полном объединении технологий и пилота, но я все еще не могу поверить, что мы с Volkswagen показали настолько рекордный результат. I.D. R Pikes Peak – самый впечатляющий автомобиль, на котором мне когда-либо приходилось участвовать в гонках. Я многое изучал на протяжении проекта, в том числе и об особенностях электрического привода. Инженеры и конструкторы проделали очень серьезную работу, и мы все стали настоящей командой, что в итоге принесло нам победу! Я очень рад быть частью этих событий».

Свен Смитс (Sven Smeets), директор Volkswagen Motorsport: