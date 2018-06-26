Новый спортивный седан Volvo S60 3

Volvo Cars представляет новый спортивный седан S60 – первый автомобиль Volvo, изготовленный в США

Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars представил новый спортивный седан S60 на своём первом американском заводе в Чарлстоне (Южная Каролина).

Официальное открытие нового завода в Чарлстоне и вывод на рынок новой модели подчеркивают желание Volvo Cars укреплять свои позиции в США. Этот шаг доказывает стратегическую важность американского рынка для компании. Именно здесь запускается в производство первый изготовленный в США автомобиль Volvo – спортивный седан премиум-класса S60.

«Новый S60 – один из самых удивительных автомобилей Volvo, которые мы когда-либо создавали, – говорит Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Это автомобиль для тех, кто получает истинное удовольствие за рулём. Новая модель позволит компании занять лидирующие позиции в сегменте премиальных среднеразмерных седанов на рынках США и Китая, создавая ещё больше возможностей для роста Volvo Cars».

Новый S60 – первый автомобиль Volvo, который будет продаваться без дизельного двигателя. Он станет подтверждением стратегии электрификации и стремления компании работать без традиционного двигателя внутреннего сгорания в будущем. В 2017 году Volvo Cars стала первым мировым производителем автомобилей, объявившим о том, что с 2019 года все новые модели будут электрифицированы.

Новый S60 будет иметь две версии подключаемых (plug-in) гибридов с бензиновым двигателем с компрессором и турбонагнетателем: T6 Twin Engine AWD мощностью 340 л.с. и удостоенный многочисленных наград T8 Twin Engine AWD мощностью 400 л.с.*. Для заказа будут также доступны зарекомендовавшие себя бензиновые двигатели T5 и T6.

Впервые в сегменте премиальных среднеразмерных седанов автомобиль S60 будет доступен по подписке Care by Volvo, которая предлагает ежемесячную абонентскую плату за пользование автомобилем и не имеет первоначального взноса. С сервисом Care by Volvo владеть автомобилем становится так же просто, как смартфоном.

«Выбор режимов вождения и активная работа шасси обеспечивают S60 спортивный характер и при этом отличную стабилизацию, что делает автомобиль привлекательным для любителей динамичного вождения, – отмечает Хенрик Грин (Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars. – S60 привнесёт в сегмент премиальных среднеразмерных седанов передовые технологии, представленные в наших 90-й и 60-й сериях, что позволит ему стать одним из лучших спортивных седанов на рынке».

Новый S60 основан на базе собственной разработки компании – архитектуры масштабируемой платформы SPA. В новом седане использованы технологии безопасности, применяемые в автомобилях 90-й серии, а также в отмеченном многочисленными наградами XC60. Эти модели получили высший балл в рейтингах безопасности, что автоматически делает S60 одним из самых безопасных автомобилей на дороге. Информационно-развлекательная система Sensus представлена в новейшей версии от премиального среднеразмерного универсала V60, выпущенного в начале этого года.

Система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию, как и на всех моделях Volvo. Технология способна определять пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности поможет водителю избежать столкновения, применив автоматическое торможение. Подобная система впервые представлена в сегменте среднеразмерных седанов.

Улучшена производительность технологии полуавтономного вождения Pilot Assist на поворотах. Система берёт на себя рулевое управление, ускорение и торможение на скорости до 130 км/ч. S60 также оснащён технологиями Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения) и другими помощниками водителя. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert (также с функцией автоматического торможения).

Информационно-развлекательная система Sensus Connect полностью совместима с Apple CarPlay, Android Auto и поддерживает 4G. Система с интуитивно понятным интерфейсом позволяет управлять различными функциями: навигацией, сервисами подключения и развлекательными приложениями.

Электрифицированные версии нового S60 могут стать более динамичными при установке спорт-пакета Polestar Engineered, специально разработанного производителем электрифицированных спорткаров Polestar.

Пакет Polestar Engineered доступен для гибридных автомобилей новой 60-й серии с силовой установкой T8 Twin Engine. Комплексное предложение от Polestar включает в себя тюнинг колёс автомобиля, тормозной системы, подвески и блока управления двигателем, что позволяет увеличить мощность S60 до 415 л.с.*