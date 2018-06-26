Кадыров попросил Путина построить магистраль из Краснодара в Грозный за триллион 20

Глава Чечни задумал новый масштабный инфраструктурный проект в регионе за счет федерального центра

Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом сообщает «Коммерсант».

В своем письме от 15 июня глава региона пишет, что ОАО РЖД планирует строительство выделенной высокоскоростной линии Центр—Юг (Москва—Адлер), а также Ставрополь—Невинномысск—Минводы.

Рамзан Кадыров предлагает в качестве первого этапа ВСМ Центр—Юг построить участок Ростов-на-Дону—Краснодар и отдельно к нему уже Краснодар— Грозный через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

Владимир Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. В Минтрансе подтвердили, что письмо получено, оно «в проработке». В ОАО РЖД пообещали сформировать позицию и направить ее в Минтранс. В Минэкономики поручение также поступило.

Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках „Стратегии пространственного развития — пояснили там.— Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план.

ОАО РЖД действительно в перспективе планирует строительство ВСМ Москва—Адлер. Сейчас в проекте долгосрочной программы развития монополии предусмотрено несколько элементов будущего пути. На первой стадии речь идет о разделении грузового и пассажирского хода на направлении Центр—Юг с созданием скоростного пассажирского движения — для этого будут электрифицированы участки Ртищево—Кочетовка (2018–2023 годы), куда пойдут грузовые потоки, и Ожерелье—Елец (2018–2022 годы), где пустят пассажирские поезда. На это предусмотрено 34 млрд рублей. Предполагается, что на выделенном пассажирском ходу поезд будет идти от Москвы до Адлера за 16 часов.

Неясным остается и вопрос финансирования. Чечня остается одним из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, на разные виды субсидий приходится 84% доходов ее бюджета.

В 2018 году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 млрд руб. Ее долг за газ составлял на 1 января 14,4 млрд рублей, на 1 мая — 16,3 млрд рублей, за электроэнергию на конец 2017 года — более 9 млрд рублей.

Трасса протяженностью более 620 км должна пройти вне существующих железных дорог. Если ориентироваться на стоимость ВСМ Москва—Казань или Москва—Тула, стоимость Транскавказской ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава, отмечает издание. При этом эффективность будущего проекта вызывает массу вопросов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что если речь идет об адаптации существующей инфраструктуры под скоростное движение (скорости до 250 км/ч) по аналогии с тем, как ОАО РЖД организовало работу «Сапсанов» между Москвой и Петербургом, то на линии Ростов-на-Дону—Краснодар в горизонте 2022–2025 годов это может быть целесообразным. На линии Краснодар—Грозный можно запускать в два этапа «Ласточки», а потом «Сапсаны», говорит господин Бурмистров.

Строительство новой инфраструктуры для ВСМ со скоростями до 400 км/ч остается чрезвычайно рискованным проектом «в связи с высокой капиталоемкостью, неоднозначной экономической эффективностью из-за активного развития авиакомпаний-лоукостеров, а также зависимостью от зарубежных партнеров».

Источник.