С сентября введут новый штраф с дорожных камер
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С сентября введут новый штраф с дорожных камер
Июнь 25 20:01 2018

С осени камеры начнут проверять наличие полиса ОСАГО.

Комплексы фиксации нарушений ПДД учатся фиксировать все больше нарушений.

В начале эксперимент будет запущен в Москве, затем в Татарстане, а следом распространится на все регионы России. Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Мы планируем, чтобы с 1 сентября начали работать камеры фото- и видеофиксации в Москве, рассылая «письма счастья» для тех людей, у которых нет полиса ОСАГО», — цитирует РИА Новости  Уфимцева.

Как сообщил источник: первые три месяца автовладельцам, чья ответственность по ОСАГО не застрахована, будут присылать не постановления о штрафе, а предупреждения, а уже затем комплексы заработают в полную силу. Правда, в ГИБДД настаивают, чтобы камеры сразу присылали постановления о штрафе.

Но страховщики опасаются, что некоторые полисы были введены в систему неправильно. Так как при фиксации нарушений камерами действует «презумпция виновности» они опасаются, что штрафы могут придти и тем, кто имеет полис ОСАГО.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. MIV
    Июнь 25, 21:28 #1 MIV

    если придет, то регрессом в страховую отошлю, пусть платят штраф за свои недостатки.

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