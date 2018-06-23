Украина. В гости к… (часть 4) 17

Не все, думаю, знают, что восточная Волынь вошла в состав Российской Империи после второго раздела Польши в 1793 году, а в 1875 году, после третьего раздела Польши, вся Западная Волынь также отошла к России. Волынь породила ряд интереснейших людей, например Лесю Украинку.

Но сегодня поговорим не о ней, а об одном из ярчайших представителей российского национализма, Василии Витальевиче Шульгине. Судьба этого человека безумно интересна, если у вас много свободного времени, рекомендую читать биографию, а если вы в отпуске или находитесь в декретном отпуске, стоит послушать или почитать многочисленные труды и мемуары.

Совсем в двух словах, словами Википедии, расскажу, что В.Шульгин (1878 года рождения) окончил Киевский Императорский университет, давший нам Булгакова, Паустовского, Бердяева. Революционный настрой студентов университета очаровали Паустовского, но оттолкнули Шульгина. В зрелые годы он вспоминал об этом времени: «Антисемитом я стал на последнем курсе университета. И в этот же день, и по тем же причинам я стал «правым“, «консерватором“, «националистом“, «белым“, ну, словом, тем, что я есть сейчас…». Правда, это признание не помешало ему, будучи на воинской службе, принимать участие в УСМИРЕНИИ еврейских погромов. Запомните этот факт.



Шульгин с 1905 года работал журналистом, очень много писал. Затем стал депутатом Второй, Третьей и Четвёртой Государственных дум. Во время Февральской революции был лоялен к Временному правительству, хотя и отказался войти в его состав. Находился в числе принимавших отставку императора Николая II. Вот что он говорил об этом историческом эпизоде впоследствии, спустя много лет:

С Царем и с Царицей моя жизнь будет связана до последних дней моих, хотя они где-то в ином мире, а я продолжаю жить — в этом. И эта связь не уменьшается с течением времени. Наоборот, она растет с каждым годом. И сейчас, в 1966 году, эта связанность как будто достигла своего предела, каждый человек в бывшей России, если подумает о последнем русском Царе Николае II, непременно, припомнит и меня, Шульгина. И обратно. Если кто знакомится со мной, то неизбежно в его уме появится тень монарха, который вручил мне отречение от престола 50 лет тому назад.

Так же, Шульгин писал: «Да, я принял отречение для того, чтобы Царя не убили, как Павла I, Петра III, Александра II-го… Но Николая II все же убили! И потому, и потому я осужден: Мне не удалось спасти Царя, Царицу, их детей и родственников. Не удалось! Точно я завернут в свиток из колючей проволоки, которая ранит меня при каждом к ней прикосновении».



Впоследствии Шульгин стал одним из организаторов и идеологов Белого движения. Был близок М. В. Родзянко, и П. Н. Милюкову, сотрудничал с генералом Алексеевым.

В 1918 году Шульгин был арестован в Киеве большевиками и ему грозила расправа, но благодаря киевским евреям, помнящим добро, удалось не только уцелеть но и выйти на свободу. Был главным пропагандистом идей Добровольческой армии на Юге России, занимался организацией интервенции Франции. Гетман Скоропадский в частных беседах именовал Шульгина своим «личным врагом».

Не смотря на расхождение во вглядах, Шульгин был представителем генерала Деникина в Одессе, издавал газеты «Россия», «Великая Россия», «Киевлянин». В 19 году вновь бежал от большевиков из Киева в Одессу а в 20 году из Одессы, к Врангелю в Крым, причем часть пути проделал на весельной лодке (!).

Шульгин стал безоговорочным и неизменным сторонником «опыта Врангеля», которого считал продолжателем дела Столыпина. Но Врангель держал Шульгина на известном расстоянии, так как не разделял радикальных взглядов по украинскому вопросу, считал более перспективным курс на создание любых антибольшевистских союзов, в том числе и со сторонниками независимости Украины. Шульгин, родившийся и выросший на территории Украины, был ярым противником независимой Украины, считая её неотъемлемой частью Российской Империи.



В Гражданской войне Шульгин потерял братьев, двух сыновей, оставил и не смог вызволить из большевистской Одессе жену. После двухмесячного заключения в Румынии (его и его спутников проверяли, не являются ли они большевистскими агентами) выехал в Константинополь. Пытался отыскать своего сына Вениамина в Турции, не нашел, и летом 1921 года Шульгин с группой единомышленников организовал тайную морскую экспедицию в Крым, окончившуюся провалом — коллеги Шульгина на борт не вернулись, а шхуна была обстреляна с берега. После этого ничего не оставалось, как осесть в эмиграции, в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, так в то время называлась Югославия.



Шульгин оказался счастливчиком на фоне других эмигрантов. Часть доходов удавалось получать от работы мельницы в его волынском имении которое оказалось на территории Польши и не было ни раскулачено, ни национализировано. На какой-то период времени Шульгин стал идеологом русского фашизма. В 1927 году участвовал в работе Евразийского союза и «Школы фашизма» при Союзе монархистов и утверждал: «Я — русский фашист».

Разрабатывая программу для русской фашистской партии, он говорил: «Не утверждай вслед за немцами, …что „родина превыше всего“. Родина выше всех остальных понятий человека, но выше родины — Бог. И когда ты захочешь „во имя родины“ напасть беспричинно на соседний народ, вспомни, что перед лицом Бога это грех, и отступи во имя Бога от своего намерения…»

Но с появлением в европейской политике такого явления, как германский национал-социализм, Шульгин стал противником как национал-социализма, так и вообще всех крайних форм национализма.



По заданию Русского Обще-Воинского Союза зимой 1925—1926 годов Шульгин по фальшивому паспорту как иностранный гражданин Эдуард Шмитт вновь тайно посетил Советский Союз. Побывал в Киеве, Москве и Питере, но следов сына так и не нашел. Так родилась книга «Три столицы» с впечатлениями о Советской России и НЭПе. После публикации книги с автором порвал отношения Врангель, посчитав её просоветской. И не зря.

Через некоторое время, оказалось что приезд Шульгина, все его перемещения по СССР и встречи проходили под контролем ОГПУ и все, с кем он встречался, были сотрудниками спецслужб. Репутация Шульгина в эмигрантской среде рухнула в одночасье. Ничего не оставалось, как завершить свою политическую карьеру, и уехать в Югославию. Тем более что к тому времени мельница перестала приносить доход, ее пришлось продать, и на вырученные деньги приобрести участок земли в Дубровнике, на котором семья Шульгиных начала строить дом.



В 1938 году Шульгины обосновались в Сремских Карловцах, где нашли прибежище многие ветераны Русской армии. Он отошёл от активной политической жизни, «хотел жить частным человеком», — как писал он сам. Накануне Второй Мировой войны, Шульгин возлагал свои надежды на Германию, в чем был совсем не одинок. Манила возможная иностранная интервенция, которая положит конец большевистскому правлению в России. Причём считалось, что Гитлер не будет врагом русского народа, а его цели в борьбе с коммунистическим режимом совпадали с целями Белого движения.

Однако, разочарование наступило быстро, и уже в самом начале войны. Шульгин увидел в национал-социализме угрозу национальным интересам России. После захвата Югославии в апреле 1941 года Шульгин, с его же слов, отказался от любых контактов с германской администрацией, считая немцев врагами.



Летом 1944 года его сын Дмитрий, работавший в Польше на строительстве автомобильных дорог, прислал Шульгину документы, позволявшие ему выехать в одну из нейтральных стран, но Шульгин не воспользовался ими — в конце заявления нужно было написать: «Хайль Гитлер!», а Шульгин не мог этого сделать «из принципа». Это было судьбоносное решение. Совсем скоро советские войска заняли Югославию, а в декабре 1944 года Шульгин был задержан, вывезен в Москву, где через два года и был осужден на 25 лет лагерей как активный член белогвардейской организации „РОВС“ за антисоветскую деятельность. И это ему крупно повезло, так как накануне в СССР совсем не на долго была отменена смертная казнь, иначе бы ему светил расстрел.



Ну что, устали, наверное, читать биографию неизвестного вам человека? Потерпите еще, я же не просто так все это затеял. И так, Шульгин отбывал срок во Владимирском централе, и был освобождён в 1956 году по амнистии. В музее централа, который существует и сейчас, есть стенд, посвященный Шульгину. После выхода на «свободу», Шульгин был отконвоирован в инвалидный дом города Гороховец, там воссоединился с женой, тоже побывавшей в ссылке, в Венгрии, как «советская шпионка». Вскоре семья Шульгиных была переведена в дом инвалидов города Владимир, где он продолжил свою литературную деятельность и написал книгу «Опыт Ленина», изданную лишь в 1997 году.



Он был обеспокоен силой уголовной среды, с которой ему пришлось познакомиться в заключении. Он считал, что при определённых обстоятельствах (ослаблении власти) эта «грозная» сила, «враждебная всякому созиданию», сможет выйти на поверхность и «жизнью овладеют бандиты».

Положение Советской власти будет затруднительное, если, в минуту какого-нибудь ослабления центра, всякие народности, вошедшие в союз … СССР, будут подхвачены смерчем запоздалого сепаратизма.

Серьёзной проблемой, по его мнению, был и низкий жизненный уровень в СССР, особенно в сравнении с уровнем жизни в развитых странах Европы, — он подметил, что такие черты, как утомлённость и раздражительность, превратились в национальные черты советского народа.



И еще очень интересный штрих, который меня, честно говоря, совершенно поразил в биографии Шульгина — это фантастическая принципиальность и верность собственным принципам, идеалам, убеждениям. То, что так редко встречается в наше время, когда люди стали флюгерами. Советского гражданства Шульгин так и не принял. Живя за границей, он также не принимал иностранного гражданства, оставаясь подданным Российской империи. Умер Василий Витальевич Шульгин во Владимире 15 февраля 1976 года, на девяносто девятом году жизни. Похоронен вместе с женой в пригороде Владимира. На похоронах было 10—12 человек.



Так вот, к чему я затеял все эти исторические экскурсы. Я стараюсь этой публикацией расшевелить ваше мировоззрение, предложить заглянуть чуть глубже, провести параллели. Все эти люди, и Бандера, и Шульгин были истинными, искренними патриотами своей земли, прожившими яркую жизнь, посвятившие себя без остатка борьбе за идеалы свои, своего круга, своего поколения. И, что тоже важно, в разные периоды своей биографии, они отстаивали то, что было актуально именно в эти самые годы, месяцы, дни. И когда мы ставим штамп на бандеровцах, как виновниках Волыни, или на Шульгине — причисляя к черносотинцам или националистам, мы должны, просто обязаны заставить себя смотреть на вещи шире. Да, у каждого человека, живущего на Земле есть эпизоды, которыми сложно гордиться, о которых хотелось бы забыть, стереть из памяти, но это невозможно.



Так и нынешний облик бандеровцев, во многом, не более чем плод советского пиара и пропаганды. И Бандера понимал это, предпринимал собственные «просветительские» акции, но против Государства человек бессилен, если завтра все газеты России, все телеканалы и радиостанции, интернет-порталы и частные блогеры напишут что Вы, конкретно Вы, читающий эти строки гражданин, вор, враг народа, предатель, людоед или цареубийца, шансов «отмыться» у вас уже не будет. Эта печать останется на всю жизнь, как шрам.

Если же таких вбросов будет больше, вы будет покрываться шрамами до тех пор, пока они не покроют все ваше тело и душу. И будь Вы самым святым человеком на районе, все равно последний забулдыга вам в лифте скажет что именно вы, Вы пригрели на своей груди Распутина и не платили шахтерам Донбасса в 90-е годы. Что, не мог один и тот же человек, проживающий в Жмеринке, лично знать Распутина и руководить шахтами спустя сотню лет? Об этом задумается один из десяти, а 9 из 10 закидают вас камнями. Увы, это законы нашей жизни.



Закон курятника слышали? Клюй ближнего, гадь на нижнего, есть возможность — полезай наверх. Не ждите благородства или признания заслуг бывших врагов, соперников или конкурентов. Не будут вам рассказывать о чем-то добром, чистом, связанном с бандеровцами или чеченскими сепаратистами, как не говорили в советское время ничего хорошего про белое движение, а сейчас не говорят про красных. И если вы сами не будете мыслить шире, так и будете бежать туда, куда все бегут, говорить то, что все говорят, делать то, что все делают.

Соглашательство — удобная позиция, ты со всем согласен, с тобой все согласны, никаких споров и конфликтов. Увы, стадное чувство овец никогда не спасало, ведь пока дело касается не тебя, большинство мирно жуёт травку и не замечает потери бойца. И чем больше в вашей жизни появляется необычных мнений, тем лучше начинает шевелиться мозг, тем понятнее где происходят манипуляции, тем интереснее и понятнее становится жизнь. Человек из стада становится индивидуальностью, личностью. Не за счет распихивания локтями, а благодаря делам, поступкам, сказанным или написанным словам.



Дописав до этого места, мне самому стало казаться, что я как-то слишком позитивно рассказал о бандеровцах и их деятельности. Пришло время обеда, и я решил посмотреть в Ютубе фильм Аркадия Мамонтова «Бандеровцы». Мамонтов, на мой взгляд, режимный пропагандист, позорящий журналистику как профессию, но его мнение — это официальное мнение российских СМИ по данному вопросу, с ним надо считаться. Ну что я вам скажу, если вы посмотрите этот документальный фильм (https://youtu.be/xmVhN_HghEE), вы поймете, что кто-то из нас двоих нагло врет.



У меня есть что сказать почти по каждому эпизоду, но я остановлюсь на Хатыни, Бабьем Яру, и еврейском вопросе, на который так активно давит Мамонтов. Причем нет смысла спорить, были в расстрельных бригадах украинцы или нет, важно вот что.

«Праведники мира» — почётное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем». Звание Праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации рискуя собственной жизнью. На 1 января 2017 года Праведниками мира признано 26 513 человек из 51 стран мира.

При анализе личных данных украинских Праведников мира (2363 человека на 1 января 2011 года) с целью определения того региона Украины, где Праведники совершали свой подвиг, было получено следующее их распределение по регионам: 1070 — Западная Украина; 544 — Северная и Центральная Украина; 241 — Южная Украина; 206 — Восточная Украина; 205 — территории современной Польши, Молдавии, Российской Федерации и Германии; 36 — Закарпатье и Буковина. То есть именно Западная Украина, охваченная бандеровским движением, спасла евреев больше, чем вся остальная Украина, не говоря уж о России.



Табличка времен Второй Мировой «евреи здесь не обслуживаются». Перед немецкой оккупацией численность еврейского населения в Украине составляла 2,7-2,8 млн человек. Общее количество убитых украинских евреев оценивается в 1,5—1,6 млн человек. Каждая четвертая жертва Холокоста проживала на территории современной Украины.



По поводу Бабьего Яра. Бандеровцы воевали не в Киеве, а на Западной Украине. Расстрелы в Бабьем Яру проводились в первую очередь германскими подразделениями, но не столько собственноручно, сколько руками так называемой украинской вспомогательной полиции. Разберемся кто это такие, может это и есть бандеровцы?

Все органы вспомогательной полиции не были самостоятельными и подчинялись немецким полицейским управлениям на оккупированных территориях. Термин «вспомогательная» подчёркивал несамостоятельность полиции по отношению к немцам. Особыми подразделениями полиции являлись так называемые «шуцманшафты», карательные батальоны, формировавшиеся, как правило, из местного населения и военнопленных, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Выполняли широкий круг задач от анти-партизанской деятельности (в том числе, карательной), охраны концентрационных лагерей и до участия в акциях по «окончательному решению еврейского вопроса».

Общая численность шуцманшафта по рапорту конца 1942 года составляла 47 974 человека. Впечатляет цифра? Согласно данным немецкого командования и оценкам российских историков, более 250 тыс. украинцев воевало на стороне Германии. Много? Украинцы беспринципные враги Советского Союза? Согласен. Но по тем же данным, на стороне Германии (вермахт, войска СС, полиция) служило около 300 тыс.человек. И если учесть, что немцы не хотели делать «грязную работу», то свои расстреливали своих. И это была одна из причин, почему после войны про тот же Бабий Яр так старательно хотели забыть. Про замалчивание трагедии Бабьего Яра очень хорошо сказал украинский архитектор Анатолий Фёдорович Игнащенко:

Согласно тогда господствовавшей у нас идеологии все жертвы Бабьего Яра не заслуживали народной памяти: украинцы — националисты, военнопленные — подлые трусы и предатели. По поводу евреев бытовало мнение: что это за нация, если не сопротивляясь фашистам, по первому зову оккупантов пришла, как стадо овец, в Бабий Яр на расстрел… О тысячах военнопленных умалчивали — разве могли солдаты, офицеры, генералы доблестной советской армии тысячами сдаваться в плен?!



Ну и пара слов о Хатыни. Очень хотелось товарищу Мамонтову спихнуть Хатынь на бандеровцев. Давайте разберемся. В карательной операции участвовали 118-й шуцманшафт батальон и особый батальон СС «Дирлевангер».

Основа 118-го шуцманшафт батальона была сформирована в Польше в начале 1942 года из пленных советских офицеров. Дальнейшее укомплектовывание было продолжено в Киеве преимущественно из украинцев. В батальон вошли украинские националисты из распущенного Буковинского куреня, связанного с ОУН Мельникова. Начальником штаба батальона был Григорий Васюра, бывший кадровый офицер, старший лейтенант Красной Армии. Совершенно замечательный персонаж, прошедший всю войну на стороне Германии. После войны попал в фильтрационный лагерь НКВД, где смог скрыть (!) факт своей службы в полиции и СС, и получил в 1952 году по приговору Киевского военного трибунала срок в 25 лет лишения свободы, но уже 17 сентября 1955 года был амнистирован по указу Президиума Верховного Совета СССР. Васюра перебрался в село Великая Дымерка (Броварский район, Киевская область) и стал директором по хозяйственной части совхоза «Великодымерский».

В 1984 году он был награждён медалью «Ветеран труда», стал почётным курсантом Киевского военного училища связи имени Калинина и не раз выступал перед молодёжью в образе фронтовика-связиста. По собственной глупости и жадности, уже в 1985 году Васюра привлек к себе излишнее внимание, потребовав себе орден Отечественной войны. В ходе проверки вскрылся пробел в биографии, и после двух лет расследований трибунал Белорусского военного округа приговорил Григория Васюру к расстрелу. Как видите, в деле замешаны сплошные бандеровцы и никто кроме бандеровцев.



За сим прощаюсь, не знаю, оцените вы мой спонтанный труд или нет, но мне и самому было интересно покопаться в истории. Буду благодарен за конструктивные комментарии, желательно с указанием источников информации. На этом не завершаются мои публикации по Украине.