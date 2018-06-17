Volvo Cars инвестирует в разработку сенсоров для беспилотных автомобилей 17

Volvo Cars Tech Fund инвестирует в стартап Luminar по разработке сенсоров для беспилотных автомобилей.

Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars и созданный под его эгидой инвестиционный фонд Tech Fund сообщают о первых стратегических вложениях. Фонд приобрел долю в Luminar — ведущей стартап-компании в сфере разработки высокотехнологичных сенсоров для беспилотных автомобилей.

Инвестиции Volvo Cars Tech Fund в компанию Luminar, офисы которой находятся в Пало-Альто (Калифорния, США) и Орландо (Флорида, США) способствуют ещё большему развитию отношений партнёров. Luminar уже занимается тестированием своих разработок на автомобилях Volvo.

Речь идет прежде всего о технологии LiDAR, которая представляет собой импульсный лазер, позволяющий обнаруживать объекты в пространстве. Эта технология является краеугольным камнем в вопросе создания безопасных беспилотных автомобилей.

«Без таких технологий, как LiDAR, нам вряд ли удастся создать автомобиль с автоматическим управлением, который сможет безопасно и на высокой скорости передвигаться в сложных дорожных условиях, — говорит Хенрик Грин (Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars. — Сотрудничество с Luminar позволит нам досконально изучить эти многообещающие разработки и приблизиться к созданию полностью автономного автомобиля будущего».

О создании Tech Fund стало известно в начале этого года. Цель фонда — инвестировать в перспективные технологические стартапы по всему миру. В его приоритете находятся стратегически важные технотренды, меняющие автомобильную индустрию: искусственный интеллект, электрификация, автономное вождение и мобильные сервисы.

«Luminar — прекрасный пример того, в какие компании и разработки мы намерены инвестировать. Для нас подобное сотрудничество — это стратегический доступ к новым технологиям, возможностям и высококвалифицированным специалистам, — говорит генеральный директор Tech Fund Заки Фасихуддин (Zaki Fasihuddin). — Поддерживая перспективные молодые компании, которые находятся в авангарде прогресса, мы сможем разрабатывать ультрасовременные технологии и закрепиться на лидирующих позициях в индустрии автомобилестроения».

Volvo Cars Tech Fund предоставляет целый ряд преимуществ компаниям, с которыми планирует работать. Помимо сотрудничества с одним из лидирующих автопроизводителей, стартап-команды получают возможность громко заявить о своих разработках и ускорить темпы их вывода на рынок. Более того, благодаря Volvo Cars перед компаниями открываются уникальные перспективы: выход на китайский авторынок, крупнейший для Volvo на сегодняшний день, а также доступ к глобальной сети автомобильных и технологических партнеров шведского производителя.