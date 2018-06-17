Старт продаж юбилейной версии Subaru Forester 32

Юбилейная версия Subaru Forester

Автомобильная история бренда Subaru началась 60 лет назад, с появления модели Subaru 360.

В честь юбилея, мы подготовили специальную, лимитированную версию кроссовера Subaru Forester «60th Anniversary». Автомобиль оснащается 2,0 литровым горизонтально-оппозитным двигателем, мощностью 150 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Такое сочетание, вместе с постоянным полным приводом, призвано продемонстрировать покупателям особый подход наших инженеров к конструированию автомобилей готовых стать помощником в любых дорожных и погодных условиях.

Внешне юбилейная модификация отличается от стандартной спортивным передним бампером, 18-дюймовыми литыми дисками особого дизайна, применена эксклюзивная комбинированная отделка сидений (такой вариант отделки появился у Forester впервые и будет только у этой версии), а также светодиодными фарами и шильдиками, на которых изображен «прадедушка» всех нынешних Subaru – Subaru 360. Так же хотим отметить, данная комплектация станет последней из возможных для заказа с механической коробкой передач.

Шильдик с указанием особой серии и порядкового номера автомобиля в серии находится и в салоне. Порядковый номер указывает на один из 150 автомобилей, которые будут выпущены в комплектации «60th Anniversary». Кроме этого, покупателям доступны алюминиевые накладки на педали и текстильные коврики с вышивкой.

Subaru Forester «60th Anniversary» доступен в салонах официальных дилеров по цене 1 969 900 руб.