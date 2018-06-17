Коммерческие автомобили Volkswagen на фестивале «Дикая мята»
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Коммерческие автомобили Volkswagen на фестивале «Дикая мята»
Июнь 17 18:00 2018

Volkswagen Коммерческие автомобили на фестивале «Дикая мята»

С 9 по 11 июня прошёл один из крупнейших музыкальных фестивалей под открытым небом в России – «Дикая мята». В этот раз Тульская область собрала более 60 000 человек, для которых выступило более 80 исполнителей. Среди музыкантов  — Brainstorm, Milky Chance, Mujuice, The Hatters и Земфира, давно уже не участвующая в фестивалях. Volkswagen Camp

На территории «Дикой мяты» разместился Volkswagen Camp – инновационная кемпинг-зона, в которой гости фестиваля получили возможность поучаствовать в разнообразных активностях в Volkswagen Digital Experience. Здесь каждый желающий  смог посетить VR-кинотеатр и в цифровом формате познакомиться с полюбившимися моделями California, Teramont, Tiguan и НОВЫЙ Touareg. Volkswagen Digital Experience

Посетители «Дикой мяты» смогли познакомиться поближе и с другими автомобилями Volkswagen Коммерческие автомобили. Пока взрослые исследовали функционал пляжной модели Caddy Beach с раскладной палаткой, маленькие гости фестиваля участвовали в мастер-классах и конкурсах.

Также на базе фестиваля проходила запись на внедорожный тест-драйв Volkswagen Amarok. Участники смогли испытать автомобиль на естественном грунте и пройти такие препятствия, как боковой уклон, подъем и спуск. Опытные инструкторы Volkswagen продемонстрировали основные системы автомобиля, необходимые для уверенного движения по бездорожью.

Поклонники марки и гости фестиваля смогли получить массу новых впечатлений, отдохнуть и проникнуться духом независимых путешествий, который дарят манёвренные и экономичные автомобили Volkswagen.

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Digital ExperienceVolkswagenVolkswagen Campфестиваль
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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