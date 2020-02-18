Люк Донкервольке удостоен награды Designbest Award

Люк Донкервольке включен в «Зал славы Designbest», учрежденный Autobest

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation сообщают, что директор Hyundai Motor Group по дизайну Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke) удостоен награды DESIGNBEST, присуждаемой AUTOBEST в 19-й раз. Как лауреат данной награды, он включен в «Зал славы» AUTOBEST «DESIGNBEST Hall of Fame», куда входят наиболее успешные и значимые дизайнеры индустрии автомобилестроения.

Люк Донкервольке занимает должности директора по дизайну и исполнительного вице-президента Hyundai Motor Group, в его ведении находится стратегия развития и дизайн Hyundai, KIA и Genesis.

Решение жюри AUTOBEST, представляющего 31 европейскую страну, о столь высокой оценке деятельности Люка Донкервольке, было объявлено на церемонии вручения наград, состоявшейся в феврале 2020 года в городе Майнц (Германия).

«AUTOBEST многие годы наблюдает за выдающейся деятельностью Люка, развитием его карьеры, связанным с развитием ряда автомобильных брендов, становящихся культовыми. В его истории – работа с Audi, Bentley и Lamborghini. А в последние годы мы не можем не замечать его влияния на развитие дизайна Hyundai и KIA. Он стал ключевой фигурой в формировании стиля бренда Genesis. Все эти достижения, а также его назначение на должность директора концерна по дизайну, ставшее новым достижением в его карьере, – безусловный повод для включения его в наш уникальный Зал славы, – говорит основатель и председатель AUTOBEST Дэн Варди (Dan Vardie). – В свои 54 года Люк Донкервольке стал одним из самых молодых специалистов, удостоившихся чести быть включенным в Зал славы, и мы не сомневаемся, что в будущем его ждет еще немало достижений. В эпоху, когда формируется среда экологически чистой, связанной с информационными сетями, и автономной мобильности, Донкервольке – один из ключевых автомобильных дизайнеров мирового масштаба, формирующих новый язык дизайна, соответствующий этому глобальному революционному прорыву».

«Я с гордостью принимаю эту честь, становясь членом Зала славы DESIGNBEST. В моей карьере у меня были невероятные привилегии – я имел возможность разрабатывать самые красивые автомобили для прекрасных брендов, реализовывать фантастические возможности, открывшиеся с началом работы с Hyundai, KIA и Genesis. Это был захватывающий, невероятный путь, и я рад тому, что на нем меня ждут новые шаги», – прокомментировал почетную награду Люк Донкервольке.

До того, как поступить на работу в Hyundai Motor Group в 2015 году, Люк Донкервольке в течение многих лет работал в концерне Volkswagen, принимал личное участие в создании Audi A2, Lamborghini Murcielago и Gallardo. В 2012 году он был назначен на должность шеф-дизайнера Bentley, возглавлял создание концепт-кара EXP 10 Speed 6. В 2015 году Донкервольке перешел на работу в Hyundai Motor Group, где ему была доверена работа по созданию нового премиального бренда концерна – Genesis. В 2016 году он был назначен руководителем дизайн-центра Hyundai, а в 2018 году занял должность директора концерна по дизайну.