«Роскомнадзор» заблокировал ТО 16

На протяжении всего вчерашнего дня дилеры Volvo по всей стране не могли провести клиентам ТО и устранить неполадки по сервису.

Дело в том, что IP-адрес, через который программное обеспечение (ПО) компании подключается к базе данных, был заблокирован Роскомнадзором.

В течение вторника российские дилеры Volvo не могли проводить большинство типов работ по сервису из-за блокировок IP, через которые программное обеспечение компании подключается к базе данных, сообщил “Ъ” источник среди дилеров.

У Volvo есть свое программное обеспечение Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), которое поддерживает модельный ряд легковых машин. ПО позволяет подключаться к компьютеру автомобиля, считывать информацию об ошибках, сравнивать параметры работы датчиков и механизмов с заводскими параметрами и на основании этого делать выводы об исправности узла. Также в программе описаны процедуры ремонта и замены узлов с указанием необходимых инструментов. По словам дилера, любой автомобиль, который приходит на официальный сервис с неполадкой или для ТО, по стандартам марки требует предварительной диагностики через систему VIDA.

Глава ростовского Don Motors Андрей Долгов подтвердил “Ъ”: «Проблемы начались вчера в первой половине дня — программа Volvo, с помощью которой мы подбираем запчасти, производим диагностику автомобилей и вообще их обслуживание, перестала работать». По его словам, это сделало практически невозможным любое обслуживание автомобилей. В Volvo дилеру сообщили, что один из IP-адресов, через который работает их программа, был заблокирован. «Сегодня проблема была решена, программа полностью работает»,— рассказал господин Долгов.

Источник “Ъ” среди дилеров полагает, что 17 апреля работоспособность VIDA была нарушена у многих дилеров: «Это связано с блокировкой надзорным органом большого перечня IP-адресов. Среди заблокированных IP-адресов оказался тот, который используется для работы VIDA». В Volvo заявили, что причина блокировки не имеет отношения к компании, но они «оказались затронуты в ходе данного мероприятия». Сейчас марка устранила проблемы.