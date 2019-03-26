В Китае вместо бензина будут использовать спирт

Спиртовое топливо будут использовать в Китае для правительственного автопарка, а также для такси и служб доставки

В Китае объявлена кампания по переводу правительственного автопарка с бензина на спирт в качестве горючего. На метиловый спирт также будут переведены такси и фургоны служб доставки. Как пишут РИА “Новости”, сначала кампанию предполагают запустить в регионах, богатых сырьем для производства метанола: в провинциях Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Гуйчжоу.

Уже известно, что только в Сиане (административный центр Шэньси) в 2019 году на дороги выйдет 10 тысяч автомобилей, работающих на метане, в Гуйяне (административный центр Гуйчжоу) – 7 тысяч. В масштабах многомиллионного китайского парка это конечно пока – капля в море. Но, если посмотреть на то, как активно Китай берется переводить автотранспорт на альтернативные источники энергии (не только на спирт, но и на развитие транспорта на электрическом ходу) – уже не удивляешься заявленным цифрам: к 2020 году КНР будет ежегодно производить два миллиона таких машин.

В целях борьбы с загрязнением воздуха правительство даже решило снять ограничения на присутствие инокапитала в секторе разработки и производства автомобилей на новых источниках энергии (раньше участие иностранного капитала в подобных проектах в Китае не могло превышать 50%). В продолжение темы перевода транспорта с бензина на спирт также отметим, что тема эта – далеко не новая. Более того, на заре “эры моторов” бензин долгое время соревновался со спиртом в борьбе за любовь автолюбителей.

А если вспомнить историю автомобильного мира, то фордовская Model T – первый в истории массовый автомобиль – в 1908 году могла работать и на бензине, и на этаноле, и на смеси обоих видов топлива. Несколько фактов из истории, подтверждающих периодически вспыхивающий интерес к спиртовому топливу (в основном в зависимости от роста цен на бензин): – В 1925 году большинство стран Европы приняли законы, обязывающие энергетические компании смешивать бензин и этанол; – В 1978 году в США начаты продажи автомобильного топлива, представлявшего собой смесь бензина и спирта.

Эта смесь была дешевле чистого бензина примерно на треть за счет налоговых льгот, предоставленных федеральными властями; – 1989 год. В Дании начато общенациональное использование этанолово-бензиновой смеси; – 1997 год. Крупнейшие автопроизводители США вновь начали выпускать автомобили, изначально способные использовать в качестве топлива бензиново-этаноловую смесь E85 (“автомобили на “гибком” топливе”); – В 2005 году в Швеции уже было полторы сотни заправок под топливо Е-85, в котором всего 15% бензина и 85 – спирта.

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