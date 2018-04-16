Nissan Navara не получит дизельный движок от Mercedes-Benz
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Nissan Navara не получит дизельный движок от Mercedes-Benz
Апрель 16 21:09 2018

Новый Nissan Navara не будут оснащать дизельной установкой Mercedes V6.

Об этом рассказал руководитель отдела по разработке моделей Х-класса для Австралии и Новой Зеландии Скотт Уильямс.

Представитель компании Mercedes говорит, что действующее сотрудничество между компаниями предполагает разработку спортивной версии Navara, но это вовсе не означает, что новинка должна получить 3-литровый дизельный агрегат. Уильямс, как пишет faktom, считает, что такой двигатель может быть не по карману компании Nissan.

Также он отметил, что руководство компании волнуется, что Nissan может сначала согласиться на такую установку, но потом отказаться от нее.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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