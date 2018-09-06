Тайфун в Японии превратил автомобили в груду металлолома

Тайфун в Японии превратил автомобили в груду металлолома
Сентябрь 06 20:04 2018

Смертоносный тайфун нанес огромный урон

Япония переживает удар самого мощного тайфуна за последнюю четверть века. Стихия уже унесла 10 жизней и оставила миллионы семей без электричества, сообщает «ТопЖыр».

Парковка после тайфуна

Тайфун «Джеби» сопровождался сильными дождями, что повлекло за собой подтопления и оползни. Больше всего от тайфуна пострадал запад Японии. Разрушены многочисленные мосты, а сильный ветер буквально разбросал автомобили и даже выбросил на берег суда. Кроме того, из-за замыкания несколько сотен машин сгорели на стоянке.

Последствия тайфуна в Японии

Был затоплен главный аэропорт провинции Кансай, расположенный на искусственном острове. Более 3000 пассажиров не смогли вылететь из Японии.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
ТайфунЯпония
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Больше всего автомобилей эвакуируют с Цветного бульвара и Петровки

Больше всего автомобилей эвакуируют с Цветного бульвара и Петровки 0

Smartmoto Challenge – победа в соревнованиях на скорость

Smartmoto Challenge – победа в соревнованиях на скорость 0

Trasco S-Class – лимузин-броневик с большими возможностями для персонализации

Trasco S-Class – лимузин-броневик с большими возможностями для персонализации 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.