Тайфун в Японии превратил автомобили в груду металлолома

Смертоносный тайфун нанес огромный урон

Япония переживает удар самого мощного тайфуна за последнюю четверть века. Стихия уже унесла 10 жизней и оставила миллионы семей без электричества, сообщает «ТопЖыр».

Тайфун «Джеби» сопровождался сильными дождями, что повлекло за собой подтопления и оползни. Больше всего от тайфуна пострадал запад Японии. Разрушены многочисленные мосты, а сильный ветер буквально разбросал автомобили и даже выбросил на берег суда. Кроме того, из-за замыкания несколько сотен машин сгорели на стоянке.

Был затоплен главный аэропорт провинции Кансай, расположенный на искусственном острове. Более 3000 пассажиров не смогли вылететь из Японии.

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